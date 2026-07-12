Svensk trend: Politikerna tar sommarlov även under valår

Trots att valdagen den 13 september närmar sig tycks valrörelsen ha gått ned på sparlåga – något som hade varit svårt att föreställa sig för bara några mandatperioder sedan.

Nu anklagar Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand riksdagspartiernas ledare för att ha tagit semester från valrörelsen.

– Partiledarna för riksdagspartierna ser man ingenting av nu. De är lediga, trots att det bara är två månader kvar till valet och de gör anspråk på att vilja leda landet, säger AFS-ledaren i en video på X.

Enligt Kasselstrand är tidigareläggningen av Almedalsveckan ytterligare ett uttryck för politikernas önskan om en lång och sammanhängande sommarledighet.

– Politikerna är så slappa att de till och med har flyttat Almedalsveckan från vecka 27 till vecka 26. Detta för att få längre sammanhängande semester – ända från slutet av juni till mitten av september, säger han och tillägger att politikerna officiellt betraktas som tjänstgörande och därför behåller lönen året runt.

Samtidigt säger Kasselstrand att han själv tänker fortsätta bedriva valrörelse och medverka i intervjuer i sommar.

Som exempel lyfter han en ny intervju med Svenska Morgonbladets reporter Anna Johansson. En stor del av intervjun, som publicerats på Youtube, handlar om geopolitik och USA:s förändrade roll i världen.

Kasselstrand beskriver hur USA efter första världskriget fortfarande höll fast vid en mer isolationistisk utrikespolitik. Landets senat vägrade ratificera Versaillesfördraget och USA gick aldrig med i Nationernas förbund, senare FN, trots president Woodrow Wilsons försök.

AFS-ledaren ställer detta mot den utrikespolitiska linje som utvecklades efter andra världskriget. Enligt honom ersattes den äldre återhållsamheten av en doktrin där USA började ingripa militärt och politiskt runt om i världen.

Han beskriver utvecklingen som en förvandling från ett land som koncentrerade sig på sina egna angelägenheter till en global makt som agerar ”världspolis” – eller, med Kasselstrands formulering, ”världsgangster”.

Valet till riksdag, regioner och kommuner hålls den 13 september.

Förtidsröstningen inleds redan den 26 augusti.