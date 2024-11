Svenska toppstudenter kan inte heller läsa böcker

En växande andel studenter vid Lunds och Malmö universitet har svårt att läsa längre texter. Det framgår av en artikel i Sydsvenskan, där universitetslärare beskriver hur studenterna kämpar med läsning och läsförståelse – ett problem som enligt lärarna riskerar att påverka elevernas studier och yrkesliv.

Rapporterna kommer kort efter att det framkommit att situationen är lika illa på amerikanska elituniversitet, där många av studenterna aldrig har läst en hel bok i hela sitt liv, vilket Fria Tider skrev om i oktober.

Elisabeth Friis, lektor i litteraturvetenskap (!) vid Lunds universitet, berättar att många studenter inte klarar att läsa hela böcker.

– De säger: Jag kan inget, jag vet inget, please help me, säger hon och beskriver hur hon ofta måste förenkla texter.

Tina Mattsson, docent i socialt arbete, har märkt samma trend och påpekar att vissa studenter saknar grundläggande ordförståelse.

Personal vittnar om liknande problem på tandläkarprogrammet i Malmö och arkitektprogrammet i Lund. Enligt lektor Mats Hultman har många studenter svårt att ta sig igenom den kurslitteratur som krävs. Jesper Falkheimer, professor vid Campus Helsingborg, noterar att många studenter hellre läser sammanfattningar än längre akademiska texter.

Flera lärare kopplar problematiken till ett bristande ordförråd och minskad uthållighet för läsning – något som enligt Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, kan härledas till tidiga skolår. Gulz betonar vikten av tidigt stöd och varnar för att stora klasser och överdrivet digitalt fokus kan försvåra elevers läsutveckling.