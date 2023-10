Svenskar måste "älska judar besinningslöst"

Bianca Meyer, 35, är känd för att driva den judiska relationspodden "Unge Meyers lidande" tillsammans med komikerkollegan Jonatan Unge.

Nu riktar hon hård kritik mot svenskar som inte visar tillräcklig sympati med hennes folk efter Hamas attack mot Israel.

"Jag tror inte vanliga svennar förstår vad det gör med oss. Det är våra barn de mördar. Mina barn. För alla judiska barn är mina barn. När jag ser videor på en mamma med barn som hålls gisslan är det mig och min son jag ser", skriver Bianca Meyer i Expressen.

Hon konstaterar också att "allt som inte är att iklä sig själv och varenda byggnad i Sverige Israels flagga nu är sinnessjukdom".

Vi andra har judarna att tacka för allt, förklarar den 35-åriga komikern vidare.

"Jag tycker också ärligt talat att det är något allvarligt fel med att inte älska judar – besinningslöst. Efter allt vi gjort för er. Utan oss inget. Dessutom är vi coolast, smartast och snyggast", skriver Bianca Meyer och fortsätter:

"Det är inte klädsamt men jag är tvungen att säga det eftersom NI är för snåla (något vi annars brukar anklagas för att vara) för att erkänna det. Jag vill också säga, och detta är bara från mig, men jag hoppas få med mig alla judar, eller det räcker med de tre rikaste i Sverige: Nu stänger vi plånboken för er. Ni har förlorat vårt förtroende. You can't sit with us."