© Svenskbyborna, Дзюбак Володимир
Kyrkan i Gammalsvenskby förstördes i en rysk drönarattack sommaren 2024.

Svenskt kulturbistånd till Gammalsvenskby

Publicerad 22 april 2026 kl 13.46

Kulturnyheter. Regeringen satsar 10 miljoner på att bevara kulturarvet i Gammalsvenskby i Ukraina. Stödet ska både lindra akuta behov och lägga grunden för återuppbyggnad.
– Rysslands omfattande attacker mot Gammalsvenskby är inte bara en attack mot Ukraina utan även mot svensk kultur, säger biståndsminister Benjamin Dousa (M).

Regeringen avsätter totalt 15,4 miljoner kronor i ett nytt stödpaket till Ukraina. En stor del riktas mot kulturarv, i synnerhet för Gammalsvenskbys räkning.

Gammalsvenskby grundades 1782 av svenskar som tvångsförflyttats från Dagö på order av tsarinnan Katarina II. Byborna har länge hållit fast vid sin svenska identitet.

Den enskilt största posten går till Gotlands museum, som får 10 miljoner kronor under perioden 2026–2028. Syftet är att stötta den historiska svenskbyn, som drabbats hårt av kriget.

Pengarna ska bland annat användas till nödhjälp för internflyktingar, aktiviteter för barn och unga samt planering av återuppbyggnad.

"Det svenska bidraget syftar till att bevara kulturarvet i Gammalsvenskby i Ukraina och stödja bybornas gemenskap och framtidstro under Rysslands pågående invasionskrig", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen lyfter fram Gammalsvenskby som särskilt viktig i relationen mellan Sverige och Ukraina.

– Det är särskilt betydelsefullt att Sverige gör ansträngningar för att återuppbygga och bevara Gammalsvenskby som är har en särskild historisk betydelse för de svensk-ukrainska relationerna, säger Aron Emilsson (SD), ordförande i utrikesutskottet.

Utöver stödet till kulturarv innehåller paketet även satsningar på "demokratiutveckling" i Ukraina.

Enligt regeringen är insatserna en del av ett bredare arbete för att stärka Ukrainas motståndskraft under kriget.

