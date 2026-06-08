© Liberalerna
Malin Sjöberg Högrell, grundare av och partiledare för "Liberalt Initiativ – Folkpartisterna".

Sverige får ännu ett vänsterliberalt parti – avhoppare från L ligger bakom

Publicerad 8 juni 2026 kl 16.22

Inrikes. Liberaler som lämnat partiet efter omsvängningen rörande Sverigedemokraterna bildar nu ett nytt parti i Uppsala län. Partiet heter "Liberalt Initiativ – Folkpartisterna" och leds av den tidigare L-toppen Malin Sjöberg Högrell.

Dela artikeln

Det nya partiet presenterades vid en pressträff på måndagen. Bakom partiet står flera tidigare liberaler i länet.

Malin Sjöberg Högrell blir partiledare. Mohamad Hassan blir vice partiledare och Jennie Claesson partisekreterare, enligt UNT.

– Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ, säger Malin Sjöberg Högrell till Ekot.

Partiet ska initialt ställa upp i Uppsala, Knivsta och Enköping.

Initiativet kommer efter Liberalernas omsvängning i synen på samarbete med Sverigedemokraterna. Sjöberg Högrell har varit en av de starkaste kritikerna av den nya linjen.

– Vi har redan nu 70 medlemmar, säger hon till UNT.

Än så länge handlar satsningen främst om lokal- och regionvalen. Men partiledaren öppnar för att försöka nå längre än så.

– Vi kanske siktar på riksdagen redan nu, vi får se om fler vill vara med. Vi ser detta som en folkrörelse som vi tror kommer växa i hela landet, säger Malin Sjöberg Högrell till UNT.

För att ta sig in i Uppsala kommunfullmäktige behöver partiet två procent av rösterna. Det motsvarar drygt 3.000 röster. I regionvalet krävs tre procent, vilket motsvarar närmare 8.000 röster.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 895146606

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 895146607

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

SVT stoppar avsnittet med Nick Alinia – trots att "innehållet är felfritt"

Statliga jätten viker sig helt för vänsterextrema drevet. Ansvariga utgivaren medger att beslutet är politiskt.0 

Ekonominyheter

Guld ny favorit när centralbanker ratar USA-papper

Ädla metallen har nu blivit världens främsta reservtillgång.. Milstolpe passerad när allt fler länder söker alternativ till dollarn.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.