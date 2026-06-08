Sverige får ännu ett vänsterliberalt parti – avhoppare från L ligger bakom

Det nya partiet presenterades vid en pressträff på måndagen. Bakom partiet står flera tidigare liberaler i länet.

Malin Sjöberg Högrell blir partiledare. Mohamad Hassan blir vice partiledare och Jennie Claesson partisekreterare, enligt UNT.

– Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ, säger Malin Sjöberg Högrell till Ekot.

Partiet ska initialt ställa upp i Uppsala, Knivsta och Enköping.

Initiativet kommer efter Liberalernas omsvängning i synen på samarbete med Sverigedemokraterna. Sjöberg Högrell har varit en av de starkaste kritikerna av den nya linjen.

– Vi har redan nu 70 medlemmar, säger hon till UNT.

Än så länge handlar satsningen främst om lokal- och regionvalen. Men partiledaren öppnar för att försöka nå längre än så.

– Vi kanske siktar på riksdagen redan nu, vi får se om fler vill vara med. Vi ser detta som en folkrörelse som vi tror kommer växa i hela landet, säger Malin Sjöberg Högrell till UNT.

För att ta sig in i Uppsala kommunfullmäktige behöver partiet två procent av rösterna. Det motsvarar drygt 3.000 röster. I regionvalet krävs tre procent, vilket motsvarar närmare 8.000 röster.