Nick Alinia på SVT
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SVT har ett ansvar för att inte låta Nick Alinia "framstå som en självklar del av det offentliga samtalet", enligt den ansvariga utgivaren Helena Olsson.

SVT stoppar avsnittet med Nick Alinia – trots att "innehållet är felfritt"

Publicerad 8 juni 2026 kl 15.20

Inrikes. SVT ger vika för det vänsterextrema drevet mot Nick Alinia – och stoppar helt sändningen av programmet med den populäre högerprofilen. Samtidigt medger den ansvariga utgivaren Helena Olsson att innehållet i avsnittet är "felfritt" – och att beslutet har fattats helt på vänsterideologisk grund.

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Nick Alinia på SVT

Nick Alinias deltagande i humorprogrammet Invandrare för svenskar, IFS, har väckt ramaskri hos vänstern.

En rad vänsterjournalister och kändisar har uttalat sig om att Alinia är "högerextrem" och att han därför inte bör få vara med i tv. Flera vänsterextrema invandrarkvinnor har också hotat att hoppa av programmet i protest.

Programmets ansvariga utgivare Helena Olsson skriver nu i en debattartikel i Dagens Nyheter att hon nu har tittat på inspelningen av avsnittet med Alinia och tagit beslutet att stoppa det.

Detta trots att det inte finns några problem med innehållet.

"Innehållet är felfritt när det kommer till vad som kan sägas inom ramen för våra publicistiska riktlinjer. Trots det kommer vi inte att sända den episod där Alinia medverkar”, skriver hon.

Helena Olsson är öppen med att beslutet har politiska och ideologiska skäl. Hon hänvisar till att "en global våg av auktoritär populism och demokratisk tillbakagång vuxit fram" under de senaste decennierna.

"Historiskt är detta tidiga tecken på demokratisk tillbakagång. Mot den här fonden får signalvärdet av hans medverkan extra allvar", fortsätter hon.

Public service ska värna åsiktsmångfald och ge utrymme för en bred samhällsdebatt, konstaterar Helena Olsson.

Men samtidigt har SVT ett ansvar för att inte låta Nick Alinia "framstå som en självklar del av det offentliga samtalet".

"Men uppdraget innebär inte neutralitet inför antidemokratiska idéer eller aktörer som systematiskt undergräver grundläggande demokratiska värden. Och då räcker det inte att vi gör vårt jobb genom att granska och bemöta uttalanden, ansvaret måste sträcka sig till att inte låta en aktör som Alinia framstå som en självklar del av det offentliga samtalet", skriver Helena Olsson.

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