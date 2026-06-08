Nick Alinias deltagande i humorprogrammet Invandrare för svenskar, IFS, har väckt ramaskri hos vänstern.

En rad vänsterjournalister och kändisar har uttalat sig om att Alinia är "högerextrem" och att han därför inte bör få vara med i tv. Flera vänsterextrema invandrarkvinnor har också hotat att hoppa av programmet i protest.

Programmets ansvariga utgivare Helena Olsson skriver nu i en debattartikel i Dagens Nyheter att hon nu har tittat på inspelningen av avsnittet med Alinia och tagit beslutet att stoppa det.

Detta trots att det inte finns några problem med innehållet.

"Innehållet är felfritt när det kommer till vad som kan sägas inom ramen för våra publicistiska riktlinjer. Trots det kommer vi inte att sända den episod där Alinia medverkar”, skriver hon.

Helena Olsson är öppen med att beslutet har politiska och ideologiska skäl. Hon hänvisar till att "en global våg av auktoritär populism och demokratisk tillbakagång vuxit fram" under de senaste decennierna.

"Historiskt är detta tidiga tecken på demokratisk tillbakagång. Mot den här fonden får signalvärdet av hans medverkan extra allvar", fortsätter hon.

Public service ska värna åsiktsmångfald och ge utrymme för en bred samhällsdebatt, konstaterar Helena Olsson.

Men samtidigt har SVT ett ansvar för att inte låta Nick Alinia "framstå som en självklar del av det offentliga samtalet".

"Men uppdraget innebär inte neutralitet inför antidemokratiska idéer eller aktörer som systematiskt undergräver grundläggande demokratiska värden. Och då räcker det inte att vi gör vårt jobb genom att granska och bemöta uttalanden, ansvaret måste sträcka sig till att inte låta en aktör som Alinia framstå som en självklar del av det offentliga samtalet", skriver Helena Olsson.