Sverige ingår försvarssamarbete med New York

Samarbetet kommer i huvudsak att ske mellan Försvarsmakten och nationalgardet i New York, inom ramen för USA:s så kallade State Partnership Program (SPP).

– Avtalet med delstaten New York stärker samarbetet på försvarsområdet mellan Sverige och USA ytterligare. Det bidrar till ökat utbyte mellan Försvarsmakten och New Yorks nationalgarde, vilket ökar försvarsförmågan, säger försvarsminister Pål Jonson i ett uttalande.

I april 2023 ansökte den svenska regeringen om att nomineras till SPP-samarbetet, och USA:s försvarsminister fattade i juni 2024 beslut om att Sverige ska erbjudas samarbete med New York.

Den 12 juli undertecknades en avsiktsförklaring om samarbete av Marcos Soler, biträdande chef med ansvar för allmän säkerhet i delstaten New York, samt generalmajor Raymond F Shields, och försvarsminister Pål Jonson samt generalmajor Johan Pekkari. Undertecknandet skedde i One World Trade Center i New York.

Konkret omsätts samarbetet i en detaljerad plan med gemensamma aktiviteter mellan New Yorks nationalgarde och Försvarsmakten. Andra aktörer kan också komma att ingå.

"Samarbetet ska utgå från de två parternas olika behov och syftar till att öka den militära förmågan. De gemensamma aktiviteterna kan till exempel handla om att dela koncept, idéer och lärdomar, att bedriva gemensamma övningar eller att delta i varandras övningsverksamhet. För att stödja samarbetet kommer New Yorks nationalgarde att placera en förbindelseofficer på den amerikanska ambassaden i Stockholm", skriver Försvarsmakten på sin hemsida.