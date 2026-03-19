Sverige var på Grönland för att kriga mot USA

Publicerad 19 mars 2026 kl 07.25

Inrikes. Utåt sett kallades det för en övning med Natoallierade. Men Danmark och Sverige förberedde sig i själva verket på att möta upp ett skarpt amerikanskt angrepp mot Grönland i vintras, enligt källor till Danmarks Radio.

Insatsen, där svensk trupp deltog, var i själva verket inte någon övning utan istället en gruppering för att möta en möjlig amerikansk invasion i skarpt läge, enligt källor till DR.

Förberedelserna skedde samtidigt som USA hade de facto militär överhöghet på de flesta svenska militärbaser i enlighet med regeringens så kallade DCA-avtal med Washington.

Danska soldater och sprängmedel skickades till ön för att kunna sabotera landningsbanorna i Nuuk och Kangerlussuaq, vilket skulle ha försvårat amerikanska luftlandsättningar. Även blod transporterades för att behandla sårade.

– Vi har inte varit i en sådan situation sedan april 1940, säger en dansk försvarskälla.

Flera europeiska länder deltog för att avskräcka ett angrepp.

– Vi var tvungna att ta alla scenarier på allvar, säger en källa.

Svenska Försvarsmakten uppger i ett skriftligt uttalande att insatsen syftade till att stärka säkerheten i Arktis.

”Vår verksamhet där sker inom ramen för etablerade samarbeten och verksamhet med allierade, för att avskräcka Ryssland, inget annat.”

Svensk medborgare avrättad i Iran – ska ha rekryterats av Mossad i Sverige

Kourosh Keyvani ska ha värvats som israelisk spion i Sverige 2023. Tidöregeringen reagerar kraftigt. 

Ekonominyheter

Minus 329 procent för AP-fondernas vindkraft

Ännu ett grönt pensionsfiasko.. "Skaftåsen Windfarm" redovisade förlust på 250 miljoner kronor. 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

