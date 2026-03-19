Sverige var på Grönland för att kriga mot USA

Insatsen, där svensk trupp deltog, var i själva verket inte någon övning utan istället en gruppering för att möta en möjlig amerikansk invasion i skarpt läge, enligt källor till DR.

Förberedelserna skedde samtidigt som USA hade de facto militär överhöghet på de flesta svenska militärbaser i enlighet med regeringens så kallade DCA-avtal med Washington.

Danska soldater och sprängmedel skickades till ön för att kunna sabotera landningsbanorna i Nuuk och Kangerlussuaq, vilket skulle ha försvårat amerikanska luftlandsättningar. Även blod transporterades för att behandla sårade.

– Vi har inte varit i en sådan situation sedan april 1940, säger en dansk försvarskälla.

Flera europeiska länder deltog för att avskräcka ett angrepp.

– Vi var tvungna att ta alla scenarier på allvar, säger en källa.

Svenska Försvarsmakten uppger i ett skriftligt uttalande att insatsen syftade till att stärka säkerheten i Arktis.

”Vår verksamhet där sker inom ramen för etablerade samarbeten och verksamhet med allierade, för att avskräcka Ryssland, inget annat.”