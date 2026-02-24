SVT fälls – kallade illegala invandrare för illegala invandrare

Det aktuella inslaget sändes i SVT1 den 21 september 2025 och handlade om protester mot hotell där asylsökare bor i Storbritannien.

I reportaget sade reportern:

– Hittills i år har rekordmånga illegala migranter korsat Engelska kanalen till Storbritannien, där de asylsökande bland annat placeras ut på hotell.

En anmälare ansåg att formuleringen gav en felaktig bild av de berörda personerna och knöt dem till brottslighet.

SVT hänvisade i sitt yttrande till att inresesättet enligt brittisk lag kan klassificeras som illegal migration, bland annat efter införandet av Illegal Migration Act 2023.

Granskningsnämnden är dock inte nådig, och slår fast att det inte spelar någon roll vilken terminologi den brittiska staten använder:

"Oavsett om företeelsen betecknas enligt ovan anser granskningsnämnden att det inte legitimerar användningen av termen illegal migrant för individer som anländer till landet på detta vis."

Vidare slår nämnden fast att benämningen "illegala migranter" var "både missvisande i strid med kravet på saklighet och värderande i strid med kravet på opartiskhet".

SVT ska nu på lämpligt sätt offentliggöra beslutet.

Två ledamöter var skiljaktiga och ansåg att inslaget borde frias.

Beslutet fattades av av Ulrik von Essen (skiljaktig), Kristina Åberg, Nedjma Chaouche, Staffan Rosell (skiljaktig), Ulrika Sjöberg, Pelle Snickars och Lars Tallert efter föredragning av Gustav Aspengren.