© SVT, FT BILD/ARKIV
Carina Bergfeldts talkshow är ett av de program som SVT pausar.

SVT-krisen: Tvingas varsla 141 tjänster – och stoppa flera program

Publicerad 30 mars 2026 kl 15.48

Media. SVT varslar 141 tjänster runt om i landet. Samtidigt läggs program ned, andra pausas och lokala nyhetssändningar slås ihop. Bakgrunden är omfattande sparkrav hos den statliga mediejätten.

Dela artikeln

Sveriges Television går nu vidare med ett omfattande sparpaket. På måndagen informerades personalen om att SVT varslar 141 tjänster, varav en majoritet inom nyhetsverksamheten.

Neddragningarna berör flera orter, däribland Stockholm, Göteborg, Umeå och Växjö. Inom lokaljournalistiken görs en omorganisation där antalet tv-deskar minskas kraftigt, samtidigt som vissa lokala sändningar försvinner.

I Helsingborg och Södertälje slopas de egna lokala nyhetseditionerna. I stället förs verksamheten in i större regionala redaktioner, enligt ett pressmeddelande.

Samtidigt påverkas utbudet i tablån. Flera program planeras att pausas under 2027, bland annat "Carina Bergfeldt", "Hotell Romantik", "Vem bor här?", "Jullov" och "Antikmagasinet".

Även direktsända galor och sportutbudet väntas minska framöver.

Besparingarna omfattar flera delar av verksamheten. Bland annat ska SVT Forum integreras i nyhetsverksamheten, medan andra redaktioner får förändrade uppdrag.

SVT:s vd Anne Lagercrantz beskriver situationen som svår.

– Vi tvingas varsla journalister och medarbetare i hela landet. Vi pausar och gör om uppskattade program. Det smärtar. När vi skär ner har vi samtidigt valt att värna oberoende granskning och verifiering, närvaro i hela landet, berättelser om och för Sverige – och innehåll som samlar många till gemenskap, över generationsgränser, säger hon i ett pressmeddelande.

Facket reagerar starkt på beskedet.

– Vi var medvetna om att besparingar behövde göras, men omfattningen är förvånande och dramatisk. Ingenting är förhandlat och klart. Vi kommer att ha ett medlemsmöte imorgon, säger Johan Wiechel, ordförande i journalistklubben på SVT, till Journalisten.

Enligt SVT hoppas arbetsgivaren i första hand hitta frivilliga lösningar. Anställda har fram till den 24 april på sig att ta ställning till erbjudanden om avgångsvederlag.

Om inte tillräckligt många lämnar frivilligt väntar uppsägningar, som enligt plan ska genomföras före midsommar.

