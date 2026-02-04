SVT måste spara 355 miljoner kronor

Sveriges Television står inför stora besparingar under 2026. Företaget ska minska kostnaderna med sammanlagt 355 miljoner kronor efter ökade utgifter för marknätet och nya uppdrag med krav på stärkt digital beredskap.

Bakgrunden är bland annat att TV4 har lämnat marknätet, vilket har gjort driften dyrare för SVT. Samtidigt har bolaget fått utökade uppgifter utan att anslagen höjts i motsvarande grad.

SVT:s vd Anne Lagercrantz är kritisk till att kraven inte är finansierade.

– Pengar avsedda för nyheter och program riskerar att gå till samhällets infrastruktur i stället för innehåll, säger hon i ett meddelande till de anställda.

Enligt företagsledningen kommer programverksamheten att stå för den största delen av besparingarna. Där ska 220 miljoner kronor sparas. Nyheter och sport får ett lägre sparkrav på 80 miljoner, medan administration och teknik ska minska kostnaderna med 55 miljoner kronor.

SVT utesluter inte personalneddragningar och planerar nedskärningar i samtliga avdelningar. Den nya, lägre kostnadsnivån ska vara nådd vid starten av 2027.

Under 2025 fick SVT sammanlagt 5.565.900.000 kronor i anslag.

I ledningens information till personalen pekas regeringen ut för bristande besked kring marknätets finansiering. Trots löften från public service-kommittén om att extraordinära kostnader inte ska belasta bolagen har ingen lösning presenterats. För 2026 har marknätskostnaden för SVT ökat med 192 miljoner kronor.

– Jag är besviken på att politikerna inte presenterat en lösning, men måste ta ansvar för SVT:s ekonomi och agera. Den fakturan har redan kommit, säger Lagercrantz.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) uppger i ett skriftligt uttalande att regeringen följer utvecklingen och har kontakt med bolaget.

"Principen om att medelstilldelningen till SVT och de andra public service-bolagen endast sker vid ett tillfälle för tillståndsperioden är central för public service oberoende", skriver hon.

"Några besked kring den fortsatta processen kan jag inte lämna i dag, men dialogen med SVT fortsätter givetvis."