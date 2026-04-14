© Facebook
Péter Magyar.

SVT: Ungersk public service stoppas tills "opartisk bevakning säkerställts"

Publicerad 14 april 2026 kl 10.21

Media. Det kommande EU-vänliga styret i Ungern planerar stora utrensningar inom media. Svenska SVT rapporterar om hur valvinnaren Péter Magyar bland annat avser "stoppa sändningar från ungersk public service för att de sedan ska kunna återupptas när en opartisk bevakning säkerställts".

Dela artikeln

Den EU-liberala oppositionsledaren Péter Magyar gick redan under valkvällen till attack mot Ungerns statliga institutioner.

– Våra oberoende institutioner har kapats under de senaste 16 åren, sade han.

Enligt SVT gick Magyar under en presskonferens på måndagen längre och lovade att "stoppa den statsfinansierade propagandan".

Det innebär enligt SVT bland annat att "tillfälligt stoppa sändningar från ungersk public service för att de sedan ska kunna återupptas när en opartisk bevakning säkerställts".

Valresultatet ger Magyars parti Tisza en supermajoritet i parlamentet, vilket möjliggör snabba förändringar inom myndigheter och statliga institutioner.

Erik Larsson på svenska Reportrar utan gränser hyllar de planerade utrensningarna inom ungersk media.

– Det det här är en möjlighet att skriva ett nytt kapitel i den ungerska historien. Det finns en möjlighet att återställa ett mer oberoende Public service och stärka oberoende medier, säger han till SVT.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 714868551

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 714868552

Varnish cache server

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.