SVT: Ungersk public service stoppas tills "opartisk bevakning säkerställts"

Den EU-liberala oppositionsledaren Péter Magyar gick redan under valkvällen till attack mot Ungerns statliga institutioner.

– Våra oberoende institutioner har kapats under de senaste 16 åren, sade han.

Enligt SVT gick Magyar under en presskonferens på måndagen längre och lovade att "stoppa den statsfinansierade propagandan".

Det innebär enligt SVT bland annat att "tillfälligt stoppa sändningar från ungersk public service för att de sedan ska kunna återupptas när en opartisk bevakning säkerställts".

Valresultatet ger Magyars parti Tisza en supermajoritet i parlamentet, vilket möjliggör snabba förändringar inom myndigheter och statliga institutioner.

Erik Larsson på svenska Reportrar utan gränser hyllar de planerade utrensningarna inom ungersk media.

– Det det här är en möjlighet att skriva ett nytt kapitel i den ungerska historien. Det finns en möjlighet att återställa ett mer oberoende Public service och stärka oberoende medier, säger han till SVT.