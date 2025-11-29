SVT:s vd kritiserar SD för frågorna om nepotism

När Sverigedemokraterna försökte kalla SVT-ledningen till kulturutskottet för att svara på frågor om både detta och om fulklippningen av Donald Trumps tal fick de inget stöd. Lagercrantz anklagar ändå partiet för att försöka påverka innehållet.

SD:s kulturpolitiska talesperson Alexander Christiansson kallar medverkan i programresan för ”nepotism” och ”vänskapskorruption”.

– Det har kommit kritik kring att vd:n för SVT skickar sin make på solsemester. Vi menar att bolagen behöver svara på det gentemot sina ägare, alltså skattebetalarna, säger han.

Han riktar också kritik mot hur SVT klippt Trumps tal den 6 januari 2021.

– Det har visat sig att man faktiskt har spridit desinformation i form av hur man klipper nyhetsinslag, säger Christiansson.

Anne Lagercrantz kritiserar nu SD för att ens ha försökt kalla henne till utskottet.

– Det är inte inför politiker som mediechefer eller publicister ska förklara enskilda publiceringar, säger hon i Ekots lördagsintervju.

– Det SD öppnar för är en ordning med ett slags politiska förhör och en detaljstyrning av innehållet, säger Lagercrantz vidare.

SD:s initiativ föll eftersom inget annat parti ställde sig bakom förslaget.