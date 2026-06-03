Vreden på Dagens ETC när SVT bjuder in Nick Alinia

"Vit makthälsningar, verbala angrepp mot journalister och politiska motståndare tycks inte vara tillräckligt allvarligt för att diskvalificera honom från bästa sändningstid."

Så inleds ingressen till Dagens ETC:s nyhetsartikel om att högerprofilen Nick Alinia, fått en panelplats i SVT:s humorprogram "Invandrare för svenskar (IFS).

I den svavelosande artikeln radar vänstertidningen upp Alinias politiska synder och förfasas över att han trots allt tillåts vara med i ett tv-program.

"Högerextremisten Nick Alinia har byggt sin profil på aggressiva konfrontationer i sociala medier. Genom filmer där han söker upp och verbalt angriper politiker, journalister och andra meningsmotståndare har han blivit ett välkänt namn i den högerextrema nätmiljön", skriver Dagens ETC.

Producenten slår tillbaka

Tidningen grillar också programmets exekutiva producent Michael Lindgren – men lyckas inte få honom att ta backa från beslutet att bjuda in Nick Alinia.

– Det finns många människor med invandrarbakgrund som röstar på Sverigedemokraterna. Ska inte de få representeras? Varför skulle de inte kunna synas i public service? säger producenten.

Michael Lindgren förklarar vidare för vänstertidningens reporter Maja-Wera Honkanen att man inte automatiskt portas från tv för att man har kritiska synpunkter på invandringspolitiken.

– Om någon blir stött av att se en invandringskritisk svensk-iranier på tv kanske det också är något man behöver konfrontera, säger han.

Inte heller när Maja nämner att Nick Alinia sagt "Ausländer raus" och kallat Stefan Löfven för "landsförrädare" ändrar Michael Lindgren sin uppfattning – utan konstaterar att det är rimligt att public service försöker "upprätthålla åsiktsmångfald".

"Vänsterextrem lögnfabrik"

I en kommentar till Fria Tider säger Nick Alinia att Dagens ETC "rakt av är en vänsterextrem lögnfabrik".

– Det finns ingen människa som tar dem seriöst som förtjänar respekt. Exempelvis har de i senaste artikeln rakt av fabricerat ett påstående om en video, som de såklart inte heller länkar till. För att den inte finns, säger han.