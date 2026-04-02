Syriska terrorregimen: Vi vill inte alls ha tillbaka våra medborgare

Friedrich Merz tog tidigare i veckan emot Syriens nye ledare – al-Qaida- och IS-veteranen Ahmed al-Sharaa – i Berlin.

Likt andra västerländska ledare odlar Merz ett varmt förhållande med terrorprofilen och har utlovat massivt tyskt ekonomiskt stöd till den syriska regimen.

För att motivera det massiva stödet har de västerländska politikerna pekat på att en god relation med regimen är nödvändig för att få till ett ordnat återvändande av syrier.

Merz meddelade i samband med mötet med al-Sharaa att han räknade med att omkring 80 procent av de cirka 1,3 miljoner syrierna i Tyskland ska återvända till hemlandet inom tre år.

– I ett längre perspektiv under de kommande tre åren – detta var president al-Sharaas önskan – bör omkring 80 procent av syrierna i Tyskland återvända till sitt hemland, sade Merz.

Utspelet fick stor internationell uppmärksamhet – men i efterhand har både den tyska och den syriska ledaren tonat ned siffran rejält.

Friedrich Merz har förtydligat att siffran kom från syriskt håll och inte speglar en tysk ambition.

– Den syriske presidenten har nämnt siffran 80 procent återvändande inom tre år. Vi har noterat denna siffra, men är medvetna om uppgiftens omfattning, säger han enligt Bild.

Samtidigt har även den syriske ledaren själv tagit avstånd från uppgifterna. Vid ett framträdande i London kallade han siffran för överdriven.

– I själva verket är uttalandet något överdrivet. Jag sade inte det – det tillskrevs mig. Det var kanslern som yttrade dessa ord, och det skedde under ett samtal, säger Ahmed al-Sharaa.

Han framhöll också att många syrier redan har etablerat sig i Tyskland.

– De har nya liv i Tyskland, sade han och tillade att det skulle vara svårt att börja om från början.

Enligt al-Sharaa skulle ett omfattande återvändande också förutsätta stora investeringar i Syriens återuppbyggnad.

– Denna välvilja bör inte sluta på ett obehagligt sätt. Flyktingen har rätt att återvända med frihet och av egen vilja.

I ett inlägg på X meddelar Syriens utrikesminister Asaad al-Shaibani att man ser den stora diasporan som en "strategisk nationell tillgång" – och att man motsätter sig alla krav på tvingande återvandring.

"Vi upprepar: Syrier i diasporan är en strategisk nationell tillgång, inte en börda. Vi avvisar kategoriskt alla försök till tvångsförflyttning och arbetar flitigt med våra partners för att återställa infrastruktur och skapa en säker miljö som anstår dem som väljer att återvända frivilligt och med värdighet", skriver han.

På X noterar AFD-ledaren Alice Weidel att Merz återigen har försökt bluffa om att han ämnar föra stram migrationspolitik.

"Mindre än 24 timmar efter att ha tillkännagivit planer på att deportera 80 % av syrierna har Merz redan backat – och hävdat att siffran citerades av den syriske ledaren al-Julani. En verklig deportationsoffensiv kommer bara att ske med AFD", skriver hon.