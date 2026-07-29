© SVT, Tartu vangla
Den estniska oppositionspolitikern Sandra Laur vill riva upp fängelseavtalet med Sverige – och hänvisar till Pippi och Ikea.

"Ta hand om ert eget skräp": Ilskan mot svenska fångar i Estland

Publicerad 3 augusti 2026 kl 11.43

Utrikes. Sverige ska inom kort börja placera fångar i Estland. Avtalet möter dock hårt motstånd – och landets opposition vill häva uppgörelsen om man vinner nästa val.

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– Sverige gav oss Pippi Långstrump och Ikea-köttbullar. Vilket vi är tacksamma för. Men ni får ta hand om ert eget skräp.

Det säger Sandra Laur från oppositionspartiet Isamaa till SVT Nyheter.

Hon som varnar för att de svenska fångarna kan försämra Tartus anseende – och befarar även att intagnas anhöriga ska följa efter till Estland.

– Med de intagna kanske deras släktingar också kommer hit. Då kan det växa fram parallellsamhällen, säger hon.

Motståndet är utbrett. I en opinionsundersökning som genomfördes i sommar svarade 54 procent av estländarna att de motsätter sig fängelsesamarbetet.

De första svenska fångarna ska komma till Tartu i mitten av augusti. Vid utgången av september väntas antalet ha stigit till omkring 100.

De får vissa rättigheter som de estniska fångarna inte har. Bland annat ska de få rätt att köpa nikotinpåsar trots att nikotin är förbjudet för de ordinarie intagna.

Fängelset ska enligt avtalet kunna ta emot 600 svenska intagna. Överenskommelsen löper inledningsvis i fem år och kan därefter förnyas tre år åt gången, skriver SVT.

Isamaa leder för närvarande opinionsmätningarna inför parlamentsvalet 2027. Oppositionspartierna har sagt att de vill riva upp avtalet om de kommer till makten. En uppsägning börjar gälla efter tolv månader.

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