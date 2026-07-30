"Terrorism": Ryssland anklagar Ukraina för massmord på badstrand

Förutom dödsfallen skadades ytterligare 40 personer vid attacken mot stranden nära turistorten Arkhipo-Osipovka i södra Ryssland. Av dem fördes 17 till sjukhus, enligt Krasnodarregionens guvernör Veniamin Kondratjev.

En film som verifierats av BBC News visar hur drönaren rusar mot en klippsida innan den störtar och exploderar på stranden nedanför. Turister syns både längs strandkanten och ute i vattnet.

Guvernören hävdar att det rörde sig om ett avsiktligt ukrainskt angrepp mot civila. Kiev har inte kommenterat händelsen.

I Kreml anklagar ryska UD:s talesperson Maria Zacharova Ukraina för ägna sig åt ren terrorism, enligt den statliga ryska nyhetsbyrån Tass.

A Ukrainian kamikaze drone hit a beach in Gelendzhik, Russia; killing 4 people and injuring 13 others. pic.twitter.com/EER8zd3ldd — Clash Report (@clashreport) August 3, 2026

Det är oklart vad drönarens ursprungliga mål var. Vissa ukrainska Telegramkanaler hävdar att den kraschade på stranden sedan dess signal störts genom elektronisk krigföring.

Flera vittnen har berättat för ryska medier att skottlossning hördes före explosionen. Det kan enligt BBC tyda på att det ryska luftförsvaret försökte skjuta ned drönaren.

– Vi skyddade oss med solstolar och såg inte var den exploderade, säger en semesterfirare till lokala medier.

En annan person uppger sig inte inte ha sett drönaren slå ned men hörde skottlossning som lät som en kulspruta, följd av en explosion.

Inga varningssirener ska ha ljudit före nedslaget.