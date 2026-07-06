Thomas Stenström stoppade SD-reklam på festival

Thomas Stenström är aktuell med Sveriges officiella VM-låt "Leva för alltid".

Han uppmärksammades för ett par veckor sedan efter att ha arrangerat en kändisprotest mot Jimmie Åkessons tal i Almedalen.

Nu uppmärksammas Stenström återigen i SD-sammanhang.

Festivalen Latitud 57 arrangerades i helgen på Brädholmen i Oskarshamn. På scen stod bland andra Bolaget, Orup, Dolly Style och Thomas Stenström.

Enligt Sverigedemokraterna i Kalmar län stoppades partiets reklam efter krav från den 38-årige vänsterartistens sida.

– Vi accepterar inte att ett demokratiskt valt parti behandlas som något som ska gömmas undan för att en artist ogillar oss, säger Martin Kirchberg, distriktsordförande för SD i Kalmar län, till Oskarshamnsnytt.

Christian Åberg, pressansvarig för festivalen och vd för Brädholmen Event AB, säger till Expressen att all politisk reklam på LED-skärmarna togs bort. Även Liberalerna och Vänsterpartiet hade reklam som stoppades.

Enligt Åberg var det Stenströms management som uppmärksammade reklamen och framförde budskapet: "ingen politik tack".

– Och det tyckte jag också, så vi i ledningen tog beslutet att ta bort alla politiska partier direkt, säger Åberg till Expressen.

Festivalledningen kontaktade därefter reklambyrån och meddelade att pengarna skulle betalas tillbaka till annonsörerna.