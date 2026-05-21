Tidigare M-politiker "tackade Reinfeldt" för våldtäkterna – åtalas

Publicerad 26 maj 2026 kl 14.26

Inrikes. En man i Göteborg med tidigare riksdagsuppdrag för Moderaterna åtalas för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp. Orsaken är att han i ett Facebookinlägg kritiserat muslimsk invandring, våldtäkter och Fredrik Reinfeldt.

Inlägget publicerades på mannens Facebooksida i oktober förra året, rapporterar Nya Tider.

"Det förväntas att 31 % av Sveriges befolkning är muslimer år 2050. Tack Fredrik Reinfeldt för öppna era hjärtan politiken. Nu är våldtäkter 10 gånger vanligare än innan den politiken. Det blev precis som de planerade att det skulle bli", löd budskapet.

Anmälan gjordes av en invandrarkvinna som var Facebookvän med mannen, som tidigare tillhörde Moderaterna och bland annat har varit ersättare i riksdagen och i Göteborgs kommunfullmäktige.

När mannen senare kallades till förhör ville han inte slå fast att det var han själv som hade skrivit inlägget. Förhörsledaren pressade honom också om hans politiska åsikter.

– Tycker du att Sverige har tagit emot för mycket invandrare? krävde polisen att få veta och upprepade frågan när mannen försökte vifta bort den.

M-veteranen fick också frågor om sin syn på Fredrik Reinfeldt och hans invandringspolitik.

– Han styr inte Sverige längre, svarade han.

Förundersökningen har hanterats av Göteborgspolisens särskilda enhet för "demokratihotande brott", skriver Nya Tider.

Samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna, står bakom lagen om hets mot folkgrupp.

"Är du döende? – Dagens ETC gottade sig åt Dumpen-Saras cancer

Vänstertidningen klandras. Publicerade detaljerade sekretessbelagda uppgifter om Sara Nilssons "metastaserade tarmcancer" i "palliativt skede". 

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern." 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

