Tidigare M-politiker "tackade Reinfeldt" för våldtäkterna – åtalas

Inlägget publicerades på mannens Facebooksida i oktober förra året, rapporterar Nya Tider.

"Det förväntas att 31 % av Sveriges befolkning är muslimer år 2050. Tack Fredrik Reinfeldt för öppna era hjärtan politiken. Nu är våldtäkter 10 gånger vanligare än innan den politiken. Det blev precis som de planerade att det skulle bli", löd budskapet.

Anmälan gjordes av en invandrarkvinna som var Facebookvän med mannen, som tidigare tillhörde Moderaterna och bland annat har varit ersättare i riksdagen och i Göteborgs kommunfullmäktige.

När mannen senare kallades till förhör ville han inte slå fast att det var han själv som hade skrivit inlägget. Förhörsledaren pressade honom också om hans politiska åsikter.

– Tycker du att Sverige har tagit emot för mycket invandrare? krävde polisen att få veta och upprepade frågan när mannen försökte vifta bort den.

M-veteranen fick också frågor om sin syn på Fredrik Reinfeldt och hans invandringspolitik.

– Han styr inte Sverige längre, svarade han.

Förundersökningen har hanterats av Göteborgspolisens särskilda enhet för "demokratihotande brott", skriver Nya Tider.

Samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna, står bakom lagen om hets mot folkgrupp.