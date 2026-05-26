Tidigare SD-topp döms för ordet "negerriddare"

"Till alla negerriddare som menade att det bara var något som råkade ske på samma hotell som Mbappe bodde på", löd formuleringen på den sociala medieplattformen X som Christoffer Dulny nu döms för.

Inlägget, som publicerades i oktober 2024, handlade om en afrikansk fotbollsspelare som vid tillfället misstänktes för våldtäkt i Sverige.

Ordet syftade dock på en vit kvinnlig Aftonbladet-journalist, Johanna Frändén, och hade enligt Dulny inget med afrikaner i sig att göra.

I själva verket kritiserade han den feministiska journalisten för att opportunistiskt byta åsikt om Kylian Mbappé när han blev misstänkt för våldtäkt. Detta efter att hon tidigare öppet hyllat afrikanens sexorgier med svenska kvinnor i Aftonbladet och beskrivit dessa tillställningar som "en av våra största exportframgångar genom tiderna".

Södertörns tingsrätt friade honom. Dulny uppgav att kontot på X drevs av andra och hänvisade till sin assistent "Bengt", en pseudonym för personer som han inte ville namnge.

– Jag menade att jag inte skrivit inlägget eftersom det tydligt framgått av min profil att kontot de senaste fem åren skötts av min assistent Bengt, sade Dulny till Fria Tider i samband med åtalet.

Men hovrätten godtar inte den förklaringen. Domstolen beskriver uppgifterna om andra personer som "vaga och oprecisa".

Christoffer Dulny döms därför till 40 dagsböter om 50 kronor för hets mot folkgrupp.

Enligt hovrätten är "negerriddare" ett ord med tydligt nedsättande och kränkande ton, och det är därför olagligt att använda det enligt åsiktslagstiftningen.

Domstolen anser att uttrycket i sitt sammanhang riktades mot mörkhyade personer som grupp, trots att det syftade på en vit kvinna.

Samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna, ställer sig bakom åsiktslagen om hets mot folkgrupp.