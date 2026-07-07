Tidöförslaget: Kortare straff vid utvisning

I dag ska utvisning på grund av brott som huvudregel verkställas när den dömde friges villkorligt. Men enligt Justitiedepartementet blir färre än hälften av besluten faktiskt verkställda.

Nu får en utredare i uppdrag att se över om tidigare villkorlig frigivning kan användas för att få fler dömda att medverka till att lämna Sverige.

– Den som har dömts till utvisning på grund av brott ska självklart också lämna Sverige, säger Migrationsminister Johan Forssell (M) och fortsätter:

– Samtidigt som regering kraftigt skärper reglerna för brottsutvisningar vill vi också skapa fler förutsättningar för ökad verkställighet. Det handlar om att ge brottsoffer den upprättelse som de har rätt till och värna Sveriges trygghet.

Alla ska dock inte omfattas av ett sådant system. Personer som är eller har varit aktiva i kriminella nätverk ska exempelvis kunna undantas, om det finns risk för att de fortsätter bidra till att nya brott begås i Sverige även efter utvisningen.

Utredaren ska också föreslå hur staten ska agera om en utvisad person återvänder till Sverige trots återreseförbud, och om den återstående strafftiden då ska avtjänas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2027.