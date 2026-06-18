Tidöpartierna ska utreda islamism

"Politisk islam – eller islamism är ett allvarligt hot mot Sverige och våra demokratiska värderingar."

Det skriver Simona Mohamsson (L), Kristina Axén Ohlin (M), Richard Jomshof (SD) och Hans Eklind (KD) i en debattartikel i Aftonbladet.

Utredningen ska enligt Tidöpartierna undersöka religiös radikalisering med särskilt fokus på politisk islam. Den ska även kartlägga hur vanligt fenomenet är i Sverige och analysera islamistisk infiltration och otillbörlig påverkan.

Tidöföreträdarna pekar bland annat ut Muslimska brödraskapet som en central aktör – "en politisk rörelse vars målsättning är att bekämpa västerländska värderingar och långsiktigt bryta ner våra länder inifrån".

Som exempel tar de den så kallade LVU-kampanjen. Enligt debattörerna spred islamistiska aktörer ett "falskt narrativ" om att svenska staten kidnappar muslimska barn. Syftet var enligt dem att slå in en kil mellan muslimska familjer och det svenska samhället.

Tidöpartierna nämner också skattefinansierade föreningar som har samröre med islamistiska ledare. Dessutom pekar de på predikanter och influerare som uppmanar till valbojkott eller vill att barn till utrikes födda inte ska gå i förskolan eller lära sig svenska.

"Politiken får aldrig tillåta att det skapas parallella samhällen i vårt land eller att svensk lag sätts på undantag inom vissa områden eller för vissa grupper", skriver Tidöpartierna.

De anklagar samtidigt vänsteroppositionen för att motarbeta regeringens åtgärder mot islamistiska miljöer.

"Hotet från islamismen och politisk islam är ett hot mot hela det svenska samhället och riskerar att särskilt drabba de människor som flytt till Sverige från det islamistiska förtrycket i sina hemländer."

Debattartikeln avslutas på följande vis:

"Vare sig politisk islam eller islamism har någon plats i Sverige. Därför ska den nu kartläggas och stoppas."