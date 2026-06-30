Tidöpartierna vill skrota mängdrabatten

Tidöpartierna går vidare med flera nya straffrättsliga förslag som presenterades på en pressträff på tisdagen med justitieminister Gunnar Strömmer (M), Ingemar Kihlström (KD), Martin Melin (L) och Henrik Vinge (SD).

En av förändringarna gäller personer som döms för flera brott och därför får så kallad mängdrabatt. Dagens ordning ska ersättas med ett system där fler brott får större genomslag när straffet bestäms.

– Det är inte rimligt att vissa brott i praktiken blir gratis, säger Gunnar Strömmer.

Enligt regeringens förslag ska den som begått flera brott minst dömas till straffvärdet för de tre allvarligaste brotten. Strömmer lyfte ett exempel där en person som döms för tre våldtäkter i dag skulle kunna få fem års fängelse, men med det nya systemet nio års fängelse.

– Utgångspunkten är att varje brott ska räknas fullt ut, säger Strömmer.

Tidöpartierna vill också att domstolarna ska använda hela straffskalan oftare.

Ett nytt system med villkorligt fängelse ska samtidigt införas. Villkorlig dom och skyddstillsyn föreslås fasas ut, medan böter och fängelse ska bli de huvudsakliga påföljderna.

– Att straffet är villkorligt innebär att det inte ska avtjänas i anstalt. Den dömde ska istället fullgöra en eller flera av tilläggssanktionerna. Sanktionerna är dagsböter, samhällstjänst och övervakning, säger Ingemar Kihlström.

Även så kallade billighetsskäl ska slopas. Det innebär att strafflindring av skäl som hög ålder, sjukdom eller att den dömde förlorar jobbet ska tas bort.

I april presenterade regeringen en första del av reformen, med bland annat dubbla straff för gängkriminella och höjda straff för flera grova brott. Totalt väntas ett 50-tal straffskärpningar.

– Sammantaget innebär det här den största förändringen av den svenska straffrätten sedan brottsbalken infördes på 60-talet, säger Gunnar Strömmer.