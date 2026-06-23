Tiktokprofil döms för granatattack mot sovande mamma och dotter

Granaten kastades in i en lägenhet i Tumba den 28 april förra året.

Kvinnan skadades så svårt att hon senare fick amputera benen. Dottern drabbades av allvarliga brännskador efter explosionen och branden.

– De skador som mina klienter har drabbats av är enorma och ett livslångt trauma, har familjens advokat Anmol Dhaliwal tidigare sagt till Aftonbladet.

Den egentliga måltavlan tros ha bott i bostaden ovanför. Bakgrunden ska ha varit en narkotikaaffär där betalningen uteblev.

Utredningen ledde polisen till Foxtrotnätverket. Joseph Said, som är en känd Tiktokprofil, har på sociala medier gjort propaganda för nätverket och uttryckt stöd för Rawa Majid.

– På min mamma, jag supportar Rawa Majid, har Said sagt i en livesändning.

Livstidsdomen gäller även ett annat sprängdåd, i Sätra, där en handgranat exploderade utanför en bostad. I domen skriver tingsrätten att Saids gärningar präglats av "hänsynslöshet mot tilltänkta måltavlor, tredje person och utförare".

Rätten skriver också att sprängningen i Tumba fick "synnerligen allvarliga skadeföljder för en helt oskyldig familj".

Flera andra döms också efter dåden. Mannen som kastade granaten i Tumba får 13 år och 10 månaders fängelse. Två andra personer döms till fängelse och ytterligare en till sluten ungdomsvård.