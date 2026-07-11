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Sydafrikas president Cyril Ramaphosa.

Tiotusentals invandrare har lämnat rasismens Sydafrika

Publicerad 11 juli 2026 kl 12.17

Utrikes. Tiotusentals invandrare har lämnat Sydafrika efter en ny våg av protester. I Johannesburg har grupper av svarta sydafrikaner gått från dörr till dörr för att leta utlänningar att kasta att ur landet.

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I stadsdelen Alexandra i Johannesburg bevittnade en reporter från Reuters hur demonstranter bröt upp dörrar och tog sig in i bostäder där de trodde att illegala invandrare gömde sig.

Personer som männen pekades ut fördes sedan till polisfordon.

Bland dem fanns en kvinna och ett litet barn från Malawi. En zimbabwisk man som stoppades av demonstranterna uppgav för Reuters att han hade rätt att vistas i landet.

Liknande protester hölls även i Soweto och Durban. I Soweto marscherade demonstranter med käppar och flaggor. På flygblad inför torsdagens aktioner beskrevs upplägget som en "fredlig marsch" följd av att man går "dörr till dörr".

– Vi går runt och knackar dörr för att avlägsna utlänningar, sade den lokala ledaren Bongani Msomi vid en demonstrationen i Alexandra.

Bakom protesterna står bland annat gruppen March and March, vars ledare Jacinta Ngobese-Zuma har lovat nya protester varje torsdag tills kraven uppfylls. Gruppen kräver hårdare gränskontroller, massutvisningar och att skolor och vårdinrättningar ska prioritera sydafrikaner.

President Cyril Ramaphosa har varnat för att göra invandrare till syndabockar för landets djupa problem. Regeringen har också upprepade gånger sagt att privatpersoner inte får ta lagen i egna händer.

Samtidigt har polisen ökat antalet gripanden av illegala invandrare efter protesterna.

Malawis regering uppger att över 38.000 av landets medborgare har återvänt från Sydafrika de senaste veckorna på grund av säkerhetsläget. Över 60.000 personer har även återvänt till grannlandet Zimbabwe.

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