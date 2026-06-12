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Tolvåring utmålades som våldsam rasist – nu får hon rätt

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Publicerad 12 juni 2026 kl 11.38

Utrikes. En tolvårig flicka i skotska Dundee skapade rubriker världen över när hon filmades med kniv och yxa under ett bråk med en vuxen invandrare. Polisen, politikerna och medierna misstänkliggjorde först flickorna och utmålade dem som förövare. Men nu har mannen dömts för att ha attackerat flickan och hennes syster – efter att först ha fällt sexuella kommentarer mot barnen.

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Händelsen inträffade i Lochee i Dundee i augusti förra året. En video där flickan syns beväpnad spreds snabbt på sociala medier och delades bland annat av Elon Musk.

Myndigheter och medier reagerade på den internationella uppmärksamheten genom att utmåla det som "desinformation" att flickan skulle vara offer och inte förövare.

Polisen gick ut med en "varning" för "felaktig information" – och bilden som spreds var att flickan själv hade gått till attack.

Samtidigt varnade polisen för falska uppgifter i sociala medier om att Belov och Belova – som är invandrare från Bulgarien – skulle vara asylsökare.

Även politikerna hjälpte till att misstänkliggöra flickorna. Den påstådda "desinformationen" om händelsen fördömdes av Skottlands försteminister John Swinney.

Men i rätten har en helt annan bild slagits fast – och flickornas version av händelsen bekräftas till slut helt.

Den 22-årige Ilia Belov döms nu efter att ha attackerat flickan och hennes äldre syster. Belovs syster, 20-åriga Najedzha Belova, hade redan erkänt attacken vid en tidigare förhandling.

Enligt flickorna började allt med att Belov sade:

– Kom hit, snygging (sexy). Jag ska visa dig hur man har det trevligt.

Därefter ska flickorna ha skrikit förolämpningar åt honom. Belov hävdade själv att han agerade i självförsvar, men domaren Tim Niven-Smith avfärdade hans version som opålitlig.

– Det var kommentarerna du fällde som utlöste allt, sade domaren enligt The Sun.

Domaren konstaterade också att Belov hade haft möjlighet att lämna platsen eller ringa polisen, men att han i stället kallade dit sin yngre syster.

– Efter att ha fällt de sexuella kommentarerna till barnen blev du rasande över att de blev arga och började skrika förolämpningar. Du följde efter dem.

Mamman: "Ingen trodde på dem"
Övervakningsbilder visade hur systern kom springande till platsen och drog en av flickorna till marken i håret.

Flickornas mamma säger till The Sun att familjen nu känner lättnad.

– Det har varit hjärtskärande. De berättade sanningen från början men ingen trodde på dem.

Hon säger att alla stirrade sig blinda på yxan och därför inte lyssnade på vad som faktiskt hade hänt.

Belov ska få sitt straff i augusti. Han har varnats för att han kan föras upp i registret över sexualförbrytare.

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