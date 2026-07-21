"Toxisk maskulinitet": Hassan-gänget skäms över gamla busringningar

Humorprogrammet Hassan i P3 sändes 1993–1994 och blev känt för sina absurda busringningar.

Bland de medverkande fanns Henrik Schyffert, Kristian Luuk, Fredrik Lindström, Erik Haag och Felix Herngren.

Programmet började som en relativt undanskymd radiosatsning men växte snabbt till en stor framgång och har senare fått kultstatus som ett av 1990-talets mest uppmärksammade svenska humorprogram.

Nu återlanseras samlingsskivorna från 90-talet på strömningstjänster. I videoklipp på sociala medier presenterar och kommenterar Luuk och Lindström utvalda busringningar.

– Det känns ju roligt att intresse fortfarande finns, konstaterar Kristian Luuk i en video.

Fredrik Lindström svarar att han tycker att det är "lite pinsamt".

– Ja, det är jätteroligt. Sen är det lite så att man kanske inte kan stå för allting idag. Och man tycker att en del är lite pinsamt och lite pubertalt – om man nu kan vara pubertal när man är i 30-årsåldern som vi var när vi gjorde det här.

Enligt Luuk gick programmet ändå hem.

– De var inte emot. De tyckte att det var kul. Jag tror att det indirekt bekräftade deras närmast toxiska maskulinitet. Det var något som tryckte på rätt knapp där, säger han.

CUCK-KOMIK

Busringsprogrammet "Hassan" i SR var en kulthit på 90-talet.

Nu nylanserar Kristian Luuk & Fredrik Lindström klassikern, men ber oironiskt om ursäkt för att produkten innehåller "toxisk maskulinitet", är "grabbig" och för att man inte kvoterat in kvinnor. pic.twitter.com/X2QXQ2wA3R — Plainview (@PlainviewLegacy) July 21, 2026

"Pinsamt att det bara är grabbar"

Lindström varnar i videon för att busringningarna kan komma att bli antiklimax för vissa.

– En del kanske blir lite besvikna när de hör originalet att det inte lever upp till den här enorma fantasiföreställningen om hur roligt man kan göra sig.

Luuk svarar:

– Och det är lite pinsamt att det bara är grabbar.

– Nej, vi kände vi får ju erkänna att vi inte kände några tjejer på den tiden, säger Lindström.

Kristian Luuk håller med.

– Ja, det var en annan tid, säger han.

Fria Tider har tidigare rapporterat om hur en annan humorgrupp, Lorrygänget, kraftigt tagit avstånd från sin politiskt inkorrekta humor på 90-talet. Enligt Johan Ulveson "borde man få fängelse" för vissa av de sketcher med etnisk humor som han och de andra i gruppen gjorde.