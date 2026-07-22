Transvestitens vansinnesvrål när polisen säger "han" – skjuts med elpistol

Händelsen inträffade redan den 5 februari 2025 men uppmärksammas nu sedan polisens kroppskamerafilm publicerats, skriver New York Post.

På filmen syns Jarrett Vick, som har blått hår, skrika åt en polis som kommit till universitetsbyggnaden i ett annat ärende. Polisen uppmanar Vick att sänka rösten och varnar för att studenten annars skulle beläggas med handfängsel.

– Försök för fan, svarar Vick.

Polisen kallar därefter på förstärkning och säger över radion att Vick – som han kallar "han" – har ett sammanbrott.

– Hon! Hon! Säg bara rätt pronomen! gastar studenten.

Trans Florida Student Arrested After Explosive Meltdown Over 'Misgendering' pic.twitter.com/wNbXiV3KvU — New York Post (@nypost) July 21, 2026

En person som tycks vara anställd vid universitetet försökte lugna situationen men började sedan gå därifrån efter att Vick svurit och skrikit åt polisen.

Polisen använde pepparsprej när Vick inte lugnade sig. Senare sköts studenten även med elpistol sedan han ska ha försökt sparka och slå mot poliserna.

Han fördes bort i handfängsel och placerades i en polisbil.

Enligt domstolshandlingarna åtalas Vick för våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och ordningsstörning. Studenten nekar till samtliga anklagelser. Ärendena har senare markerats som avslutade i Orange Countys handlingar, enligt New York Post.