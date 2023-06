Tredje natten med invandrarkaos i Frankrike

Enligt polisen har ytterligare 667 personer gripits efter upploppen under natten till fredagen.

Kravallerna har spridits till en lång rad städer i Frankrike, men även till Bryssel i Belgien.

Butiker plundras systematiskt. Maskerade folkmassor fortsätter att tända eld på och slå sönder fordon och byggnader som stadshus.

I Marseille vandaliserades ett bibliotek, och polisen fick använda tårgas för att skingra uppemot 150 personer som försökte sätta upp barrikader.

Det är tredje natten i rad som invandrare skapa våldskaos efter att en kriminell 17-årig arab skjutits ihjäl av polisen i samband med en trafikkontroll.

Den dödes mor har nu gått ut i media och anklagat polisen för att medvetet ha mördat hennes son.

– Han såg ansiktet på en arab, ett litet barn, och ville ta hans liv, säger hon.

Runtom i Frankrike hade 40.000 poliser satts in för att bekämpa våldet under natten.

Många videoklipp visar hur jublande afrikaner plockar på sig varor som Nike-skor från affärer som vandaliserats.

They burned down the most extensive library in Marseille.



Dear EU, maybe it’s time to reconsider open borders.



pic.twitter.com/esD05s9iCX

— Ada Lluch (@ada_lluch) June 29, 2023