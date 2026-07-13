Trots Tidöstoppet: 950 bärplockare till Sverige

Migrationsverket fick in omkring 1.500 ansökningar inför årets bärsäsong. Av dem godkändes 950, medan omkring 600 avslogs.

I fjol beviljades jämförelsevis endast 89 personer tillstånd.

Omkring 90 procent av de bärplockare som fått klartecken kommer från Thailand.

– I år har flera arbetsgivare visat att de kan leverera schyssta arbetsvillkor, då ser vi ingen anledning att avslå dessa ansökningar, säger Merima Ilijasevic, sektionschef på Migrationsverket, till SVT.

Årets tillstånd har beviljats med stöd av EU:s säsongsdirektiv. Den möjligheten har enligt myndigheten funnits även tidigare.

– Den här möjligheten att komma hit via säsongsdirektivet har funnits även tidigare. Det är fortfarande tydliga villkor som ska uppfyllas, med lön och försäkringar med mera, för att vi ska bevilja tillstånden, säger Ilijasevic.

Migrationsverket betraktar bärplockning som en riskbransch. Under flera år har en stor del av ansökningarna avslagits på grund av missförhållanden som lett till arbetskraftsexploatering.

Bärplockarna måste numera vara direktanställda av svenska företag. Eva Norlin, regionkoordinator mot människohandel vid Jämställdhetsmyndigheten, uppger att hon redan har sett vissa förbättringar.

– Jag har sett förbättringar i deras boendemiljöer och bilar. I år hoppas vi på nästa steg med bättre kläder och månadslön som betalas ut innan de lämnar landet, säger Eva Norlin till SVT.

Sedan december 2024 omfattas bärplockarna av Livs kollektivavtal, som garanterar en lägsta lön. Livs ska besöka arbetsplatserna under sommaren för att följa upp att bestämmelserna följs.