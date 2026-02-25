Trump anklagas för våldtäkt mot 13-åring – dokumenten mystiskt försvunna

En granskning från CNN visar att över 90 av cirka 325 FBI-förhör som finns upptagna i en bevislogg från rättegången mot Ghislaine Maxwell inte går att återfinna i Epstein-databasen på justitiedepartementets hemsida.

Bland de saknade dokumenten märks tre förhörsprotokoll med en kvinna som uppger att Epstein utnyttjade henne som barn. Samma kvinna har även pekat ut Trump – som var nära vän till Epstein – som förövare.

Även NPR har granskat de uteblivna handlingarna och upptäckt att förhör och anteckningar rörande samma kvinna saknas i det offentliga materialet.

Enligt NPR har justitiedepartementet också "tagit bort vissa dokument från den offentliga databasen där anklagelser mot Jeffrey Epstein även nämner Trump".

Kvinnan ska ha berättat för FBI att Epstein introducerade henne för Trump på 80-talet, då hon var runt 13 år. Trump ska därefter ha tvingat henne att utföra oralsex. Hon ska ha bitit i hans penis och Trump ska ha slagit henne i huvudet innan han kastade ut henne.

Uppgifterna finns återgivna i en FBI-presentation från 2025 som listar "framträdande namn" kopplade till Epstein-härvan.

Demokraten Robert Garcia, ledamot i representanthusets tillsynskommitté, är starkt kritisk till hanteringen av dokumenten.

– Vi har en överlevare som gjort allvarliga anklagelser mot presidenten. Men det finns en rad dokument, och det verkar vara möjliga intervjuer, som FBI genomfört med överlevaren som faktiskt saknas, att vi inte har tillgång till, säger Garcia till CNN.

Från Vita huset är tongångarna avfärdande. Pressekreterare Abigail Jackson beskriver anklagelserna som falska och hävdar att presidenten gjort mer för Epsteins offer än någon annan.

En talesperson för justitiedepartementet förnekar att några dokument skulle ha raderats eller undanhållits medvetet. Enligt talespersonen har alla handlingar som omfattas av lagen offentliggjorts. De dokument som inte finns med uppges vara antingen "duplicerade, belagda med sekretess, eller en del av en pågående federal utredning".

Talespersonen besvarade inte följdfrågor om de specifika dokumenten.

Flera av Epsteins offer har uttryckt frustration över att deras egna vittnesmål inte går att finna i det offentliggjorda materialet.

– Alla vi har letat efter våra uttalanden, säger ett av dem, Jess Michaels, till CNN.

Hon menar att de kraftigt redigerade och uteblivna förhörsrapporterna tyder på att justitiedepartementet "gaslightar" hela nationen.

Kvinnan som anklagar Trump avskrevs från ersättningsprogrammet för Epsteins brottsoffer i maj 2021 av oklar anledning. Hon lade ner sin stämningsansökan mot Epsteins dödsbo i december 2021 efter att ha nått en ekonomisk uppgörelse. Hennes advokat har avböjt att kommentera uppgifterna.