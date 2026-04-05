Iran har lovat att svara på alla angrepp mot civil infrastruktur. Bilden ovan visar avsaltningsanläggningen Sorek Desalination Plant i Israel, som pekas ut som ett möjligt mål.

Trump: Civil infrastruktur angrips om två dygn

Publicerad 5 april 2026 kl 16.10

Utrikes. USA:s president Donald Trump är frustrerad över att Hormuzsundet fortfarande är stängt och hotar nu att bomba sönder broar och oljekraftverk i Iran om sundet inte öppnas inom 48 timmar. Iran lovar dock att hämnas – vilket i praktiken hotar oljeförsörjningen i hela världen.

”Öppna det jävla sundet, era galna jävlar, annars kommer ni att leva i helvetet”, skriver Trump och ger ett ultimatum: Nå en överenskommelse eller öppna Hormuzsundet på tisdag.

"Tisdag blir kraftverksdagen, och bro-dagen, allt paketerat ihop, i Iran. Det kommer inte att likna någonting", skriver Trump vidare.

Men hoten om att slå ut landets civila infrastruktur verkar inte bita på iranierna.

Revolutionsgardet IRGC varnar för att ytterligare attacker från USA och Israel mot Irans civila infrastruktur kommer att mötas av kraftigare vedergällning än vad den islamiska republiken genomfört hittills.

I ett uttalande på söndagen uppgav IRGC:s presstjänst att marin- och flygstyrkor genomfört attacker mot mål i Förenade Arabemiraten, Bahrain och Kuwait inom ramen för operationen True Promise 4.

Enligt IRGC riktades attackerna mot bland annat energianläggningar och petrokemiska anläggningar med koppling till USA och dess allierade. Bland målen nämns:

En bränsleraffinaderianläggning i Haifa, Israel.

Anläggningar drivna av USA-bolagen Exxon Mobil och Chevron i Förenade Arabemiraten.

En petrokemisk anläggning i Al Ruwais (UAE) med koppling till USA:s militär.

En anläggning i Sitra i Bahrain som uppges försörja USA:s stridskrafter med bränsle.

En anläggning i Shuaiba i Kuwait med samma användningsområde.

Flera av attackerna uppges ha orsakat omfattande bränder och skador.

IRGC beskriver insatsen som den första fasen av ett större svar på vad de kallar attacker mot Irans civila infrastruktur, inklusive B1-bron i Karaj nära Teheran och petrokemiska anläggningar i Mahshahr, som USA och Israel bombade inför påskhelgen.

Organisationen påpekar att dessa attacker lett till dödsfall bland civila.

”Det som skedde i dag var endast den första fasen av vårt svar”, uppgav IRGC och varnade för att kommande attacker kan bli mer omfattande.

IRGC anklagar vidare USA och Israel för att ha riktat in sig på civila mål efter att supermakten och dess uppdragsgivare drabbats av omfattande militära motgångar.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 564185330

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 564185331

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

USA lyckades rädda sin försvunne pilot

Skadad men kommer återhämta sig. Trump vidhåller: ”Vi har totalt luftherravälde”.0 

Ekonominyheter

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

