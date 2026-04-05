Trump: Civil infrastruktur angrips om två dygn

”Öppna det jävla sundet, era galna jävlar, annars kommer ni att leva i helvetet”, skriver Trump och ger ett ultimatum: Nå en överenskommelse eller öppna Hormuzsundet på tisdag.

"Tisdag blir kraftverksdagen, och bro-dagen, allt paketerat ihop, i Iran. Det kommer inte att likna någonting", skriver Trump vidare.

Men hoten om att slå ut landets civila infrastruktur verkar inte bita på iranierna.

Revolutionsgardet IRGC varnar för att ytterligare attacker från USA och Israel mot Irans civila infrastruktur kommer att mötas av kraftigare vedergällning än vad den islamiska republiken genomfört hittills.

I ett uttalande på söndagen uppgav IRGC:s presstjänst att marin- och flygstyrkor genomfört attacker mot mål i Förenade Arabemiraten, Bahrain och Kuwait inom ramen för operationen True Promise 4.

Enligt IRGC riktades attackerna mot bland annat energianläggningar och petrokemiska anläggningar med koppling till USA och dess allierade. Bland målen nämns:

En bränsleraffinaderianläggning i Haifa, Israel.

Anläggningar drivna av USA-bolagen Exxon Mobil och Chevron i Förenade Arabemiraten.

En petrokemisk anläggning i Al Ruwais (UAE) med koppling till USA:s militär.

En anläggning i Sitra i Bahrain som uppges försörja USA:s stridskrafter med bränsle.

En anläggning i Shuaiba i Kuwait med samma användningsområde.

Flera av attackerna uppges ha orsakat omfattande bränder och skador.

IRGC beskriver insatsen som den första fasen av ett större svar på vad de kallar attacker mot Irans civila infrastruktur, inklusive B1-bron i Karaj nära Teheran och petrokemiska anläggningar i Mahshahr, som USA och Israel bombade inför påskhelgen.

Organisationen påpekar att dessa attacker lett till dödsfall bland civila.

”Det som skedde i dag var endast den första fasen av vårt svar”, uppgav IRGC och varnade för att kommande attacker kan bli mer omfattande.

IRGC anklagar vidare USA och Israel för att ha riktat in sig på civila mål efter att supermakten och dess uppdragsgivare drabbats av omfattande militära motgångar.