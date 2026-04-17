Trump "förbjuder" Israel att bomba Libanon

Donald Trump hävdar att USA lyckats ingripa för att få ett stopp på de israeliska terrorbombningarna mot civilbefolkningen Libanon.

I ett inlägg på Truth Social efter den utlysta vapenvilan i Libanon uppger han att Israel inte längre "får" genomföra bombningar mot grannlandet.

"Israel kommer inte längre att bomba Libanon. De är FÖRBJUDNA att göra det av USA. Nu får det vara nog!!!" skriver han.

Presidenten tillbakavisar samtidigt uppgifter om att USA skulle överväga att ge Iran tillgång till frysta tillgångar i utbyte mot kärnmaterial.

Israel fick USA att starta kriget

Han skriver att inga pengar kommer att överföras och att USA själva kommer att ta hand om allt "kärnvapendamm" efter de tidigare attackerna mot iranska kärnanläggningar.

"Inga pengar kommer att utbytas på något sätt, i någon form", hävdar han.

USA:s utrikesminister Marco Rubio har tidigare medgett att det var Israel som fick USA att starta anfallskriget mot Iran. Den 3 mars uppgav han på en pressträff att Israel informerade USA om att de tänkte inleda kriget i vilket fall som helst, och att USA då – i stället för att stoppa Israel – gick med på att starta kriget tillsammans med Netanyahu.

– Vi visste att det skulle bli en israelisk aktion. Vi visste att det skulle utlösa en attack mot amerikanska styrkor, och vi visste att om vi inte slog till i förebyggande syfte innan de inledde de attackerna skulle vi drabbas av högre förluster, erkände Marco Rubio.