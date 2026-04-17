Trump "förbjuder" Israel att bomba Libanon

Publicerad 17 april 2026 kl 17.34

Utrikes. Donald Trump kritiseras för att vara en ren marionett åt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och den amerikanska Israellobbyn. Men nu hävdar han att han har "förbjudit" Israel att fortsätta bomba Libanon.

Donald Trump hävdar att USA lyckats ingripa för att få ett stopp på de israeliska terrorbombningarna mot civilbefolkningen Libanon.

I ett inlägg på Truth Social efter den utlysta vapenvilan i Libanon uppger han att Israel inte längre "får" genomföra bombningar mot grannlandet.

"Israel kommer inte längre att bomba Libanon. De är FÖRBJUDNA att göra det av USA. Nu får det vara nog!!!" skriver han.

Presidenten tillbakavisar samtidigt uppgifter om att USA skulle överväga att ge Iran tillgång till frysta tillgångar i utbyte mot kärnmaterial.

Israel fick USA att starta kriget
Han skriver att inga pengar kommer att överföras och att USA själva kommer att ta hand om allt "kärnvapendamm" efter de tidigare attackerna mot iranska kärnanläggningar.

"Inga pengar kommer att utbytas på något sätt, i någon form", hävdar han.

USA:s utrikesminister Marco Rubio har tidigare medgett att det var Israel som fick USA att starta anfallskriget mot Iran. Den 3 mars uppgav han på en pressträff att Israel informerade USA om att de tänkte inleda kriget i vilket fall som helst, och att USA då – i stället för att stoppa Israel – gick med på att starta kriget tillsammans med Netanyahu.

– Vi visste att det skulle bli en israelisk aktion. Vi visste att det skulle utlösa en attack mot amerikanska styrkor, och vi visste att om vi inte slog till i förebyggande syfte innan de inledde de attackerna skulle vi drabbas av högre förluster, erkände Marco Rubio.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 789599922

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 789599923

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Iran öppnar sundet

Beskedet får oljepriserna att rasa. Men mycket tyder på att kriget snart är i full gång igen.0 

Ekonominyheter

IEA-bossen: Europas flygbränsle slut om "kanske sex veckor"

Inom kort kan planen inte längre lyfta.. "Största energikrisen vi någonsin stått inför."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

