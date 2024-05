Trump hotar stämma svenskiransk regissör

– Det här skräpet är rena påhittet och underblåser lögner som för länge sedan har blivit avfärdade, säger en talesman för Trumps presidentvalkampanj till AFP.

Filmen, som har titeln "The Apprentice", har rönt stor uppmärksamhet och fick nästan tio minuters stående ovationer vid premiären på filmfestivalen i Cannes.

I filmen skildras Donald Trumps tid i New York under 1970- och 80-talen. Den unge Trump porträtteras till en början som sympatisk och naiv men under inflytande av sin mentor Roy Cohn blir han allt mer ondskefull i sin strävan efter makt och framgång.

Filmen innehåller kontroversiella scener, inklusive en där Trump våldtar sin första fru Ivana.

Ali Abbasi säger själv i en intervju med tidskriften Vanity Fair att målet med filmen var att göra en "punkversion av en historisk film och inte vara så detaljerad när det kommer till vad som är rätt eller fel".