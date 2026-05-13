Trump: "Klockan tickar för Iran"

Utspelet kommer efter att de indirekta samtalen mellan USA och Iran kört fast. Förhandlingarna har stått stilla sedan den bräckliga vapenvilan infördes i början av april.

Bakgrunden är att Iran hela tiden avvisat USA:s krav eftersom landet anser sig vara i överläge tack vare blockeringen av Hormuzsundet. Enligt Teheran är det USA som ska gå med på eftergifter.

Donald Trump är dock inte särskilt sugen på att ge vika för de iranska kraven. På Truth Social kom han på söndagen med följande hot:

"För Iran tickar klockan, och de gör bäst i att sätta fart, SNABBT, annars kommer det inte att finnas något kvar av dem. TIDEN ÄR AVGÖRANDE!"

Samtidigt fortsätter störningarna i Hormuzsundet. Iran har aviserat ett eget system för att reglera sjötrafiken genom sundet, men USA har avvisat upplägget och upprätthåller en marin blockad mot iranska hamnar.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi har pekat ut Trumpadministrationens "maximalistiska hållning" och provocerande retorik som hinder för ett fredsavtal.

Enligt CNN träffade Trump på lördagen flera höga företrädare för sin säkerhetsledning, bland dem vicepresident J.D. Vance, utrikesminister Marco Rubio, CIA-chefen John Ratcliffe och sändebudet Steve Witkoff. Mötet handlade om läget kring Iran.

Pentagon ska, enligt CNN:s källor, ha tagit fram en lista över mål som kan angripas om Trump beslutar att återuppta attackerna. Bland målen finns enligt uppgifterna energi- och infrastrukturanläggningar.

New York Times rapporterade på fredagen, med hänvisning till icke namngivna amerikanska tjänstemän, att USA och Israel förbereder sig för nya strider med Iran och att "mer aggressiva bombräder" kan inledas redan nästa vecka.

Irans försvarsdepartements talesman Reza Talaei-Nik uppgav på söndagen att landets militär är "fullt förberedd" på att slå tillbaka ett nytt angrepp från USA och Israel och svara på ett sätt som fienden skulle få ångra.