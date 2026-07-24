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Donald Trump.

Trump "överväger massiv attack" mot Iran

Publicerad 24 juli 2026 kl 08.56

Utrikes. USA:s president Donald Trump hävdar nu att han är nära ett beslut om en ny storattack mot Iran. Enligt Trump kan angreppet bli större än den nuvarande krigsoperationen "Operation Epic Fury".

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– Jag överväger en massiv attack. Större än någonsin tidigare. Jag är nära att fatta ett beslut. Vi är helt redo för det, säger Trump till Axios.

Presidenten betonar samtidigt att något slutgiltigt beslut ännu inte har fattats. Två amerikanska tjänstemän bekräftar för Axios att militären inte har fått några nya order.

Trump uppger att Israel snabbt skulle ansluta sig till ett amerikanskt angrepp.

– De skulle ansluta sig inom två minuter om jag ber dem, säger han och fortsätter:

– Men vi behöver ingen mer.

Presidenten tillägger att ett israeliskt deltagande skulle få konsekvenser, något Axios uppfattar som en hänvisning till risken för iranska vedergällningsangrepp mot Israel.

USA har under de senaste tolv dagarna trappat upp sina attacker i syfte att stoppa iranska angrepp mot handelsfartyg i Hormuzsundet. Iran har samtidigt intensifierat sina egna angrepp i regionen.

Även de Iranstödda huthierna i Jemen har börjat angripa saudiska fartyg i Röda havet. Trump skriver på Truth Social att USA kommer att hålla Iran ansvarigt om huthierna återigen beskjuter fartyg i området.

Han beskriver huthierna som en iransk proxystyrka och varnar för att "ett omfattande militärt straff kommer att drabba Iran och givetvis även huthierna själva".

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