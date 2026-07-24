Vänsterakademiker stalkad av Säpo-informatör – kallades nazist

Victor Pressfeldt är historiker vid Lunds universitet. Han är också profilerad vänsteraktivist och syns ofta till i vänsterextrema miljöer.

I slutet av 2021 och början av 2022 hade han en kortvarig relation med den tidigare aktivt vänsterextrema kvinnan, som idag är i 30-årsåldern. Enligt Pressfeldt hade de därefter ingen kontakt förrän meddelandena började komma i december 2024.

Vänsterterrorgruppen AFA har nyligen hängt ut kvinnan som den "Anna, 31" som i juni intervjuades av Dagens ETC om sin tid som betald informatör åt Säkerhetspolisen inom extremvänstern.

Kvinnan ska ha varit aktiv inom extremvänstern åren 2015–2019, först i Norrköping genom SUF och SAC, och senare i Autonom organisering och Amalthea bokcafé i Malmö. Enligt egna uppgifter har hon under perioden försett säkerhetspolisen med information mot betalning.

De över 1.000 meddelandena till Pressfeldt skickades från kvinnans telefonnummer och mejladress under en period på drygt sju månader. De kom regelbundet, ibland flera gånger om dagen, och fortsatte enligt Pressfeldt efter hans polisanmälan fram till att ett kontaktförbud meddelades den 30 juli 2025.

Säpo-informatören uppgav att hon kan ha skrivit en mindre del av meddelandena, uppskattningsvis en fjärdedel. Hon förnekade att hon hade skickat resten och hävdade bland annat att någon hade gjort intrång i hennes lägenhet och kan ha använt hennes molnkonto.

Tingsrätten godtar inte den förklaringen. I domen skriver rätten att det "framstår som uteslutet att någon annan än [kvinnan] skulle ha skickat meddelandena". Domstolen anser därmed att det är bevisat att hon skickade samtliga.

Meddelandena beskrivs i domen som kränkande, hänsynslösa och hotfulla. De hade även ett nedsättande innehåll med konspiratoriska inslag. Enligt tingsrätten var det uppenbart att de var oönskade, även om Pressfeldt inte uttryckligen hade sagt att han inte ville bli kontaktad.

Åklagaren yrkade att kvinnan skulle dömas för olaga förföljelse. Tingsrätten konstaterar dock att meddelandena skickades i tät följd under hela perioden utan några längre uppehåll. Det kunde därför inte anses röra sig om flera gärningar som var och en utgjorde ett led i en upprepad kränkning, vilket krävs för olaga förföljelse.

Agerandet bedöms i stället som ett "långvarigt och allvarligt ofredande".

Straffvärdet motsvarar enligt tingsrätten ett par månaders fängelse. Någon ny påföljd bestäms dock inte. Den skyddstillsyn som Hovrätten över Skåne och Blekinge tidigare dömt kvinnan till för ett tidigare olaga hot ska även omfatta ofredandet av Pressfeldt.

Hon ska dessutom betala 35.000 kronor i skadestånd till Victor Pressfeldt och 1.000 kronor till brottsofferfonden.