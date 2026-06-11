Trump startar om kriget – utlovar "väldigt hårda attacker i kväll"

Den amerikanske presidenten kommer med beskedet på sin plattform Truth Social.

"USA kommer att slå MYCKET HÅRT mot Iran" i kväll, skriver han och fortsätter:

"Någon gång inom en inte alltför avlägsen framtid kommer vi att inta Khargön och andra oljeinfrastrukturpunkter och ta total kontroll över deras olje- och gasmarknader, ungefär som vi har gjort med Venezuela, vilket fungerar utmärkt för både Venezuela och USA."

Den formella vapenvilan mellan USA och Iran infördes den 8 april 2026 och ser nu alltså ut att vara definitivt över.

Donald Trump har i månader nästan dagligen påstått att han är mycket nära ett avtal med Iran. Samtidigt har iranierna hela tiden varit tydliga med att detta bara har varit lögner från den amerikanske presidentens sida.

I själva verket har Iran hela tiden ställt mycket hårda krav på USA för att ens gå med på att påbörja fredssamtal. De utbyten av meddelanden via medlare som pågått den senaste tiden har gått ut på att fastställa formerna för sådana samtal – men inte ens i det avseendet har parterna ens varit i närheten av att komma överens.

Washington inledde under onsdagen nya omfattande attacker mot iranska mål efter att ha anklagat Teheran för att ha skjutit ned en amerikansk Apache-helikopter över Persiska viken. Iran avvisar anklagelsen och enligt kritiker handlar det om en förevändning för att sätta igång kriget igen – något inte minst Israel har varit väldigt angelägna om att göra.