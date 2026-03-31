Trump-topparnas aktieklipp under kriget utreds inte

Publicerad 31 mars 2026 kl 16.11

Utrikes. Ovanliga marknadsrörelser i USA har väckt frågor om möjlig insiderhandel i samband med politiska besked från Vita huset, med anknytning till familjen Trump. Samtidigt avgår en myndighetschef som ville utreda handeln i Donald Trumps krets.

Axios rapporterar att den ansvariga för verkställighet vid USA:s finansmarknadsmyndighet, SEC, avgick förra veckan efter att ha stoppats från att driva ärenden kopplade till Trump.

– Höga chefer hindrade henne från att gå vidare med fall som rör Trumps närmaste, enligt Reuters.

Samtidigt ökar trycket på SEC att utreda misstänkta handelsmönster kopplade till amerikanska besked om Iran.

"Förbluffande korruption", skriver bloggaren och analytikern Julian MacFarlane.

Den 23 mars 2026 skedde stora affärer minuter innan Trump meddelade att USA pausar militära attacker mot iransk energiinfrastruktur.

– En massiv köporder på 1,5 miljarder dollar för S&P 500-terminer lades cirka 06:50 ET, med förväntan om börsuppgång, enligt uppgifterna.

– Därefter följde omfattande blankning av olja för 580 miljoner dollar, med handelsvolymer fyra till sex gånger över det normala, uppges det.

Efter beskedet föll oljepriset med över 10 procent samtidigt som aktiemarknaden steg, vilket enligt beräkningar gav vinster på omkring 100 miljoner dollar.

SEC har inte kommenterat uppgifterna, men signaler om en möjlig granskning beskrivs som begränsade.

– Bara oväsen, säger en källa.

Samtidigt har Donald Trumps förmögenhet vuxit kraftigt. Enligt Forbes har den ökat från 2,3 miljarder dollar i början av 2024 till 6,5 miljarder dollar i mars 2026.

Trump-familjens plattform World Liberty Financial och försäljning av digitala tillgångar uppges ha bidragit med cirka 1,4 miljarder dollar.

Familjen har även gjort investeringar i krigssektorn i samband med ökade militära satsningar.

– Eric Trump blev strategisk investerare i en affär för 1,5 miljarder dollar med drönartillverkaren XTEND, elva dagar före amerikansk-israeliska attacker mot Iran, enligt uppgifter.

– Donald Trump Jr. anslöt sig till riskkapitalbolaget 1789 Capital, som investerat i bolag som senare fått federala incitament och Pentagon-lån, uppges det.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 447150234

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 447150235

Varnish cache server

