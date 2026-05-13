Trump: Venezuela ska bli USA:s 51:a delstat

Inlägget kom efter att Fox News-profilen John Roberts uppgett att Trump, enligt Roberts själv, sagt att han “seriöst överväger” ett steg för att göra Venezuela till USA:s 51:a delstat.

Utspelet är spektakulärt även med Trumps mått mätt. Venezuela är en självständig stat med omkring 30 miljoner invånare, och ett amerikanskt övertagande skulle väcka enorma folkrättsliga, diplomatiska och militära frågor.

Samtidigt är det ännu oklart om Trump faktiskt driver en konkret plan – eller om inlägget främst ska förstås som ett politiskt maktspråk riktat mot Nicolás Maduros regim.

Det är oklart om de 30 miljoner invånarna ska få amerikanska medborgarskap.