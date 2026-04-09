Trump vill "straffa" Nato-länder som vägrat stötta hans krig

Publicerad 9 april 2026 kl 08.56

Utrikes. USA kan komma att flytta trupper och stänga baser i Europa för att "straffa" allierade som inte velat hjälpa till under kriget mot Iran. Det uppger Wall Street Journal med hänvisning till amerikanska tjänstemän.

Enligt uppgifter till The Wall Street Journal diskuteras en plan där amerikanska styrkor flyttas från länder som inte anses ha stöttat Israels och Trumps anfallskrig mot Iran.

I stället kan trupper komma att placeras i mer samarbetsvilliga länder, uppger källorna.

Planen kan också innebära att en amerikansk militärbas i Europa stängs. Spanien eller Tyskland pekas ut som möjliga alternativ.

Flera länder i Europa begränsade USA:s militära möjligheter under konflikten. Spanien stoppade amerikanska plan från att använda sitt luftrum, medan Italien tillfälligt hindrade användning av en bas på Sicilien. Frankrike ska endast ha tillåtit användning av en bas på villkor att planen inte deltog i attacker mot Iran.

Samtidigt lyfts andra länder fram som mer samarbetsvilliga – däribland Polen, Rumänien, Litauen och Grekland.

– Det är ganska sorgligt att Nato vände det amerikanska folket ryggen under de senaste sex veckorna, när det är det amerikanska folket som har finansierat deras försvar, säger Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt.

Bara cirka en tredjedel av amerikanerna stöttar kriget, visar opinionsmätningar, och det rör sig främst om så kallade boomers.

Trump har vid flera tidigare tillfällen hotat att helt dra USA ur Nato, men ett sådant beslut kräver godkännande från kongressen.

