© Vita huset
 

Trumps vändning efter mötet med Netanyahu: Ska "banka skiten ur Iran"

Publicerad 29 juli 2026 kl 17.30

Utrikes. Donald Trump meddelar nu att han ska sätta igång kriget mot Iran igen, efter att ha pausat attackerna förra veckan. Beskedet kommer efter att den amerikanske presidenten haft ännu ett möte med Israels Benjamin Netanyahu.

Dela artikeln

USA ska slå tillbaka hårt efter nya nattliga attacker mot amerikanska mål i regionen, säger president Donald Trump.

– Vi kommer att slå dem hårt . De kommer att få stryk, säger han i en telefonintervju med Fox News.

Han lovar också att "banka skiten ur" ("beat the fucking shit out of") Iran.

Utspelet kommer efter att Trump haft ett möte med Benjamin Netanyahu, som för åttonde gången i ordningen sedan förra året besöker den amerikanske presidenten. Det är inte första gången som Trump antar en mer krigsvänlig linje efter att ha pratat med den israeliske premiärministern.

Trump beskriver Irans attack mot amerikanska styrkor i Jordanien som en överraskningsattack. Soldaterna ska enligt honom bara ha haft några minuter på sig att skjuta ned de inkommande robotarna.

Presidenten kommenterar också amerikanska och saudiska angrepp mot Iranstödda milisgrupper i Irak. Angreppen ska ha samordnats med den irakiska regeringen. Trump kallar milisgrupperna en cancersvulst för världen.

Trots upptrappningen ska de amerikanska förhandlarna fortsätta samtalen med Iran.

Trump uppger att mötet med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu gick mycket bra.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 815558101

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 815558102

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Markus Allard på väg mot riksdagen – har 28 procent

Chocksiffran. "Jag står just nu på tröskeln till Sveriges riksdag."0 

Ekonominyheter

Wallenberg bygger krutfabrik

Oligarkfamiljen stärker greppet om svensk industri. Förra ÖB sitter i bolagets styrelse med Marcus Wallenberg.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.