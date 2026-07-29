Trumps vändning efter mötet med Netanyahu: Ska "banka skiten ur Iran"

USA ska slå tillbaka hårt efter nya nattliga attacker mot amerikanska mål i regionen, säger president Donald Trump.

– Vi kommer att slå dem hårt . De kommer att få stryk, säger han i en telefonintervju med Fox News.

Han lovar också att "banka skiten ur" ("beat the fucking shit out of") Iran.

Utspelet kommer efter att Trump haft ett möte med Benjamin Netanyahu, som för åttonde gången i ordningen sedan förra året besöker den amerikanske presidenten. Det är inte första gången som Trump antar en mer krigsvänlig linje efter att ha pratat med den israeliske premiärministern.

Trump beskriver Irans attack mot amerikanska styrkor i Jordanien som en överraskningsattack. Soldaterna ska enligt honom bara ha haft några minuter på sig att skjuta ned de inkommande robotarna.

Presidenten kommenterar också amerikanska och saudiska angrepp mot Iranstödda milisgrupper i Irak. Angreppen ska ha samordnats med den irakiska regeringen. Trump kallar milisgrupperna en cancersvulst för världen.

Trots upptrappningen ska de amerikanska förhandlarna fortsätta samtalen med Iran.

Trump uppger att mötet med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu gick mycket bra.