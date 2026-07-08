Trumps varning: "Kommer slå hårt i natt"

– Vi slog till mot dem mycket hårt i natt, mycket, mycket. Vi kommer troligen att slå hårt mot dem igen i natt. Jag ger honom en liten varning. Vi kommer att slå hårt mot honom i natt, säger Trump.

Den amerikanske presidenten gjorde uttalandet när han träffade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vid sidan av Natotoppmötet i Ankara.

Trump upprepade också att Iran inte får ha kärnvapen. Tidigare under dagen sade Trump att han "tror" att det samförståndsavtal som undertecknades med Iran förra månaden är över – vilket i så fall innebär att även vapenvilan är över.

– Det är en mycket intressant fråga för mig. Jag tror att den är över, sade Trump när han fick frågan om ramavtalet var dött.

Trump uppgav också att USA under natten hade angripit den iranska ön Kharg.

– Vi slog ut en del. Jag sade: Rör inte oljan, för vi kanske tar över Khargön. Vi kanske tar över Kharg, sade Trump.

Han varnade samtidigt Iran för en möjlig "stor attack".

Enligt Trump slog USA även ut omkring 28 iranska båtar under natten. På frågan om USA tänker försöka slå ut fler i natt svarade han att han normalt inte skulle säga något sådant i förväg.

– Normalt skulle jag inte säga det. Men vet du vad, det finns inte något de kan göra åt det. Så svaret är troligen, sade han.

Trump uppgav också att USA återinför den marina blockaden mot Iran.