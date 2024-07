Tucker Carlson ska intervjua Zelenskyj

Efter två år av försök verkar Tucker Carlson äntligen ha lyckats få till en intervju med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Det uppger Carlson själv i ett inlägg på X.

Han skriver att han har intensifierat sina försök att intervjua Zelenskyj efter sin mycket uppmärksammade intervju med Rysslands president Vladimir Putin i februari.

I sitt inlägg på plattformen X (tidigare Twitter) meddelar Carlson – som idag driver ett eget mediebolag – att intervjun förhoppningsvis kommer att kunna genomföras snart.

"Syftet är att ge amerikaner välbehövlig information om konflikten som helt omformar deras lands position i världen", skriver Tucker Carlson.

Looks like we’ve got the Zelenskyy interview. We’ve been trying for two years, and with particular intensity after interviewing Putin in February. The point is to bring Americans much-needed information about the conflict that’s completely reshaping their country’s position in…

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 3, 2024