Tv-tittare chockas av dokumentär om vita tanter som köper sex i Gambia

I höstas chockade Channel 4-dokumentären "Sex on the beach" de brittiska tv-tittarna. Nu under våren är det svenskarnas tur att förfäras.

"Sjukt", "vidrigt" och "äckliga kärringar" lyder några av omdömena på nätforumet Flashback. Liknande kommentarer har tidigare fällts av de brittiska tv-tittarna.

Som de flesta kan räkna ut handlar "Sex on the beach" om i synnerhet västerländska äldre kvinnor som reser till Gambia för att ha sex med afrikanska män, ofta mot betalning.

– Man kan ha en ny man varje kväll, berättar en kvinnlig pensionär i dokumentären och kallar Gambia för ett "paradis".