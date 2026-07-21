Två anmälda våldtäkter under Gothia cup

Omkring 45.000 deltagare från olika delar av världen besökte Göteborg under turneringsveckan. Under samma period fick polisen även in flera andra brottsanmälningar.

– Det finns en anmälan om våldtäkt där en person är anhållen. Det är en pågående utredning, och mer än så kan jag inte säga, säger polisens kommunikatör Tamara Fuentes till Göteborgs-Posten.

I den andra utredningen förekommer misstankar om både våldtäkt mot barn och olaga integritetsintrång. Där har ingen misstänkt anhållits.

Närmare omständigheter hålls hemliga, och polisen förklarar inte heller sambandet mellan de båda ärendena och fotbollsturneringen.

Under veckan kom dessutom ett femtontal anmälningar om mängdbrott in, bland annat om stöld, misshandel och ofredande. Det har bland annat uppstått flera slagsmål.

Ett av veckans större bråk involverade ett 20-tal personer från två deltagande lag. Sammandrabbningen ägde rum vid Sörgårdsskolan i Krokslätt på fredagskvällen.