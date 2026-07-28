Tyskland tog tillbaka IS-terroristen från arabvärlden – släpptes fri strax före dådet

Abdul Ballout, 21, sköts ihjäl av polisen på söndagen efter dådet i Berlin.

En kvinna dödades och 29 skadades när den hyrda skåpbilen körde in i en folksamling i Tiergarten under det pågående Pridefirandet. Därefter ska han ha angripit människor med en machete.

Ballout var född i Tyskland, tysk medborgare och hade libanesisk invandrarbakgrund. Polisen hade känt till hans islamistiska aktiviteter sedan tonåren och klassat honom som en person som kunde begå ett allvarligt politiskt motiverat brott.

År 2025 försökte Ballout ta sig genom Libanon till Syrien för att ansluta sig till IS. Han greps av libanesiska myndigheter och dömdes av en militärdomstol till tre månaders fängelse.

Efter avtjänat straff återfördes han till Tyskland i november 2025 och greps på flygplatsen i Berlin.

I maj dömdes han i Berlin för bland annat förberedelse till ett grovt våldsbrott och spridning av IS-propaganda. Åklagarna yrkade på två år och tio månaders fängelse, men domstolen dömde honom till ett år och tio månader – och lät honom gå fri under en prövotid.

Därmed var han en fri man och kunde genomföra terrordådet i Berlin, rapporterar Focus.

I domen beskrivs Ballout som "djupt religiös" och som någon som "ber fem gånger om dagen och regelbundet deltar i fredagsbönen".

Bayerns inrikesminister Joachim Herrmann riktar efter dådet i Berlin hård kritik mot beslutet att låta honom slippa straff för de terrorrelaterade brotten.

– Domen var en katastrof. Domare som bedömer ett sådant fall måste vara medvetna om sitt ansvar för människors trygghet, sade han på måndagen enligt Die Welt.

Kort före dådet utredde polisen en bild som Ballout hade publicerat på ett föremål som liknade ett vapen. Föremålet visade sig enligt polisen vara en leksakspistol och han greps inte.

Efter attacken hittades Ballout vid ett koloniområde i Spandau. Enligt polisen närmade han sig med en machete och sköts till döds.