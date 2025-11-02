Unga svenskar vill att kungen sitter kvar

Två av tre vill enligt Dagens Nyheter behålla monarkin. Bara en av fem vill att statschefen i stället ska väljas.

Stödet för kungahuset är starkast bland äldre, lågutbildade och landsbygdsbor, skriver DN, men även bland yngre syns ett "oväntat" mönster.

Kungen har nämligen störst stöd hos personer under 30 år.

– Möjligen speglar det en nykonservativ anda som syns bland ungdomar i dag, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, till vänstertidningen.

Sverige införde 1980 kognatisk tronföljd, vilket innebär att det äldsta barnet, oavsett kön, ärver tronen.

Hur många som vill avskaffa den kvinnliga tronföljden framgick inte i DN:s mätning.