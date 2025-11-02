© Bengt Nyman
 

Unga svenskar vill att kungen sitter kvar

Publicerad 2 november 2025 kl 14.13

Inrikes. En majoritet av svenskarna vill se kronprinsessan Victoria ta över tronen, enligt en opinionsmätning från Ipsos som Dagens Nyheter har beställt. Bland de yngsta har kungen dock störst stöd.

Dela artikeln

Två av tre vill enligt Dagens Nyheter behålla monarkin. Bara en av fem vill att statschefen i stället ska väljas.

Stödet för kungahuset är starkast bland äldre, lågutbildade och landsbygdsbor, skriver DN, men även bland yngre syns ett "oväntat" mönster.

Kungen har nämligen störst stöd hos personer under 30 år.

– Möjligen speglar det en nykonservativ anda som syns bland ungdomar i dag, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, till vänstertidningen.

Sverige införde 1980 kognatisk tronföljd, vilket innebär att det äldsta barnet, oavsett kön, ärver tronen.

Hur många som vill avskaffa den kvinnliga tronföljden framgick inte i DN:s mätning.

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

Somaliern: Vi försörjer oss på bidragen för våra nio barn

Efter snyftreportaget i GP. Joakim Lamotte ställde kompletterande fråga till jättefamiljen.0 Plus

18 kvinnliga vakter låg med fångarna – på samma fängelse

Skandalanstalten. Tre av kvinnorna har nu själva dömts till fängelse.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Teorin: Vi har fått skojaren Bohlin för våra synders skull

Guillou om underbarnet som gjorde värnplikt i riksdagen. Har gjort succé med "anlagd skinnskalle, mörkt helskägg och vilt stirrande svart blick".0 

Ekonominyheter

Skattebetalarna får miljardnota för Northvolts kollaps

Jättekostnader för lönegarantier.. Ett normalt år betalar staten ut 1,6 miljarder kronor i lönegaranti totalt.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.