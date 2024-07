Unga uppmanas stanna i Afrika

Senegals premiärminister Ousmane Sonko tog i helgen upp frågan om migration. Detta efter att minst 89 människor dödats i en förlisning utanför Mauretaniens kust i förra veckan.

– Det är synd, det är bedrövligt. Jag vädjar åter till ungdomar: er lösning finns inte i båtarna, sade han i ett tal inför hundratals unga människor, rapporterar Le Monde.

Ousmane Sonko fortsatte:

– De länder som vissa unga vill flytta till, jag kan försäkra er att de själva befinner sig i kris eller i början av en kris. Världens framtid finns i Afrika, och ni unga måste vara medvetna om detta. Den enda kontinenten som fortfarande har betydande utrymme för framsteg och tillväxt är Afrika.

Mer än 5.000 människor dog när de försökte nå Spanien illegalt sjövägen under årets första fem månader. Det motsvarar 33 dödsfall per dag, enligt den spanska organisationen Caminando Fronteras. Detta är det högsta antalet dagliga dödsfall sedan organisationen började samla in data 2007.