Ungdomsvård för skolattack i Kristianstad

Den 10 januari 2022, första dagen på vårterminen, begav sig tonåringen till NTI-gymnasiet på Västra Vallgatan i Kristianstad. Han var helt svartklädd och hade med sig fyra knivar hemifrån.

Inne i skolan satte han på låten "Don’t stop me now" med Queen på sin telefonhögtalare. Sedan gick han in i ett klassrum och började hugga mot läraren och elever. En lärare och en elev skadades.

När klassrummet utrymts satte han sig ned på en stol längst bak och ringde 112.

– Jag har precis gjort en skolattack. Och jag ångrar mig, sade han.

17-åringen har att döma av utredningen en fascination för våld. I ett manifest skriver han att orsaken till dådet är "hat och ilska". Han hade också en lista på "offer som jag hater", med namn på elever och lärare han inte tyckte om.

På nätet hade 17-åringen kontakt med den 15-åring som förra sommaren genomförde en liknande skolattack i Eslöv.

Kristianstads tingsrätt dömer nu 17-åringen för tre fall av försök till mord och två fall av grovt olaga hot.

Eftersom den dömde var under 18 år när gärningen begicks har påföljden bestämts till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Den slutna ungdomsvården ska pågå under tre år.

Han ska också betala skadestånd till offren.